COMUNIDADE

Rochedinho terá mutirão de serviços com saúde, documentos e capacitação neste sábado

Sexta edição da Ação Agro Social vai reunir atendimentos gratuitos, cursos e doação de mudas no distrito de Campo Grande

Fernando de Carvalho

Sexta edição da Ação Agro Social vai reunir atendimentos gratuitos, cursos e doação de muda - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Sexta edição da Ação Agro Social vai reunir atendimentos gratuitos, cursos e doação de muda - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

O distrito de Rochedinho recebe neste sábado (30) a sexta edição da Ação Agro Social em Rochedinho, iniciativa que vai oferecer atendimentos de saúde, emissão de documentos, cursos de capacitação e atividades voltadas à sustentabilidade. O evento acontece na Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco.

Atendimentos médicos e emissão de documentos

A programação inclui consultas médicas, exames, vacinação, testes rápidos, além de orientações previdenciárias e sociais. Os moradores também terão acesso a serviços de cidadania, como emissão de RG e inscrição em programas governamentais.

Agricultura familiar e capacitação

O evento terá ainda cursos de qualificação, oficinas de hortifrúti e orientações sobre linhas de crédito. Para agricultores familiares, está prevista a entrega de certificados do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), considerado um instrumento essencial para acesso a programas de apoio.

O agricultor Valdeci Pereira Cabral, 55 anos, que atua na gestão de uma horta em Campo Grande, destacou a importância do registro.

“Participei de reuniões e recebi orientações sobre a documentação necessária para participar dos programas do governo. Isso permitirá um melhor escoamento da nossa produção”, afirmou.

Entregas e novidades nesta edição

Como parte da programação em comemoração aos 126 anos de Campo Grande, serão entregues novas salas de aula para a Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco. Também haverá assinatura de termo de cooperação para incentivo à inovação tecnológica no agronegócio e conclusão da reforma da ponte do Estrela, obra que atende a comunidade local.

*Com informações da Prefeitura de CG

