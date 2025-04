Rodovias federais em MS registram 34 feridos e uma morte durante feriado prolongado

A Operação Semana Santa/Tiradentes 2025, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre os dias 17 e 21 de abril, terminou com o registro de 27 sinistros nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul.

Desse total, seis foram classificados como graves. Trinta e quatro pessoas ficaram feridas e uma morreu.

Mesmo com campanhas de conscientização, o desrespeito às regras de trânsito ainda é frequente. Durante a operação, a PRF flagrou 1.693 infrações, com destaque para o não uso do cinto de segurança, transporte de crianças sem os dispositivos adequados e ultrapassagens em locais proibidos — condutas que continuam entre as principais causas de acidentes em feriados prolongados.

Além disso, 3.882 motoristas passaram pelo teste do bafômetro nos pontos de fiscalização da PRF em todo o estado. Três condutores foram presos por dirigirem sob efeito de álcool.

O movimento intenso nas estradas, motivado pelo feriado prolongado, reforçou a presença de equipes da PRF nas principais rotas de acesso a municípios turísticos e cidades do interior.

*Com informações da PRF