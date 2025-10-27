Rota Bioceânica deve transformar transporte e economia do MS

O 2º Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária será realizado nos dias 29 e 30 de outubro, no Bioparque Pantanal, em Campo Grande (MS), e promete reunir autoridades, especialistas e representantes do setor de transporte para discutir avanços, desafios e perspectivas da mobilidade no país — com atenção especial à Rota Bioceânica, que ligará Mato Grosso do Sul ao Chile.

O organizador do evento, André Ferreira, destacou em entrevista que o objetivo do fórum é antecipar os impactos da nova rota sobre o transporte e a segurança nas estradas.

“O fórum nasceu da ideia de criar um ambiente para discutir logística e transporte no Estado. E a Rota Bioceânica não poderia ficar de fora. Ela será um divisor de águas para Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Segundo Ferreira, o crescimento no fluxo de veículos já é perceptível, mesmo antes da conclusão do corredor.

“Quem viaja pelo Estado já percebe o aumento de caminhões e turistas circulando. Quando a rota estiver em funcionamento, o impacto será ainda maior — e precisamos estar preparados”, ressaltou.

O evento terá 11 painéis e palestras sobre temas como meio ambiente, combustíveis do futuro, inteligência artificial aplicada à infraestrutura rodoviária e segurança veicular. A abertura contará com o ministro das Relações Exteriores, Carlos Parkinson, que abordará os desafios logísticos e diplomáticos da integração regional.

Ferreira reforçou que a proposta do fórum é integrar iniciativa privada, governo e sociedade para identificar problemas e propor soluções concretas.

“Queremos sair do evento com ações práticas. É hora de unir esforços para garantir que Mato Grosso do Sul esteja preparado para esse novo cenário logístico e econômico”, disse.

As inscrições podem ser feitas pelo site seguesatra.com.br, com investimento de R$ 100 para os dois dias. A programação ocorre das 8h às 17h30, com intervalo para almoço.

Acompanhe a entrevista completa: