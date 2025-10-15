Rota do fumacê passa por quatro bairros de Campo Grande nesta quarta

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em cinco bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta quarta-feira (15).
As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, passarão pelos bairros: Parati, Jardim Aero Rancho, Vila Margarida, Monte Castelo e Coronel Antonino.
Confira o itinerário completo
- Parati – R. Hikaru Kamiya, com R. Paulo Arashiro
- Aero Rancho – Av. Costa Melo, com R. Manoel Bandeira
- Margarida – R. Elizioter Araújo França, com R. Roberto Medeiros
- Monte Castelo – R. Zolá Cícero, com R. Castro Faria
- Coronel Antonino – R. Lugano, com R. dos Bispos
Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas.
Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.