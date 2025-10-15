Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

COMBATE

Rota do fumacê passa por quatro bairros de Campo Grande nesta quarta

Serviços devem começar às 16h, mas podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina

Ana Lorena Franco

É necessário que o morador abra portas e janelas para maior eficácia do inseticida - Reprodução/Prefeitura de CG

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como DengueZika e Chikungunya, será reforçado em cinco bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta quarta-feira (15). 

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, passarão pelos bairros: Parati, Jardim Aero Rancho, Vila Margarida, Monte Castelo e Coronel Antonino. 

Confira o itinerário completo

  • Parati – R. Hikaru Kamiya, com R. Paulo Arashiro
  • Aero Rancho – Av. Costa Melo, com R. Manoel Bandeira
  • Margarida – R. Elizioter Araújo França, com R. Roberto Medeiros
  • Monte Castelo – R. Zolá Cícero, com R. Castro Faria
  • Coronel Antonino – R. Lugano, com R. dos Bispos

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas. 

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno. 

