Roteiro com operadores internacionais reforça Pantanal como destino de observação de aves

Com mais de 230 espécies de aves avistadas em poucos dias, o Pantanal Sul voltou a chamar atenção do mercado internacional especializado em turismo de natureza e observação de aves.

Em maio, um grupo de operadores estrangeiros percorreu áreas estratégicas entre Campo Grande e a região de Miranda, em uma viagem de familiarização organizada com foco no segmento de birdwatching (observação de aves em seu habitat natural).

Participaram da ação representantes de agências do Reino Unido, África do Sul, Argentina e Brasil, com passagens por pousadas e áreas naturais reconhecidas pela biodiversidade e infraestrutura voltada à observação da fauna silvestre.

O objetivo foi apresentar, na prática, o que o Pantanal Sul oferece aos turistas que buscam experiências voltadas à vida selvagem — um público cada vez mais relevante no mercado internacional.

Visitas a parques, safáris e experiências pantaneiras

O roteiro começou por Campo Grande, com visitas ao Bioparque Pantanal e ao Parque Estadual das Matas do Segredo, ambos importantes espaços de conservação e educação ambiental.

Em seguida, os operadores seguiram para Miranda, onde vivenciaram o cotidiano do Pantanal em pousadas voltadas ao ecoturismo.

Na Pousada Refúgio da Ilha, safáris terrestres, passeios de barco e a culinária regional marcaram a programação. Já na Pousada Aguapé, considerada um dos principais pontos de observação de aves do Estado, os visitantes participaram do Global Big Day, evento que contabilizou 155 espécies em apenas 24 horas.

Outro destaque do roteiro foi a experiência aérea até a Pousada Barranco Alto, viabilizada em parceria com a empresa Amapil. O deslocamento ofereceu aos operadores uma vista panorâmica da planície pantaneira, com destaque para baías, salinas e áreas alagadas que tornam o bioma um dos mais ricos em avifauna da América do Sul.

A viagem foi encerrada na Fazenda Baía das Pedras, no Pantanal da Nhecolândia, em um cenário de campos abertos e áreas inundáveis que completaram a diversidade de habitats visitados.

Aviturismo se fortalece como estratégia econômica e ambiental

Com mais de 650 espécies de aves já registradas, o Mato Grosso do Sul vem se consolidando como referência brasileira em aviturismo. O segmento atrai um perfil de turista especializado, disposto a percorrer longas distâncias em busca de experiências autênticas, o que favorece o turismo de base comunitária e o desenvolvimento local.

Segundo operadores que participaram da viagem, a estrutura das pousadas, a hospitalidade e a variedade de aves e mamíferos surpreenderam positivamente. A articulação da visita ocorreu após a presença de Mato Grosso do Sul na Global Birdfair 2024, realizada no Reino Unido.

*Com informações do Goveno de MS