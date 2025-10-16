Ruas da Capital terão interdições no fim de semana para eventos comunitários e religiosos

Motoristas que circulam por Campo Grande devem ficar atentos às interdições programadas entre esta sexta-feira (17) e domingo (19) em diferentes bairros da cidade. Os bloqueios temporários serão realizados para a realização de eventos comunitários, festas do Dia das Crianças, celebrações religiosas e serviços de manutenção viária.

De acordo com a programação, as interdições começam nesta sexta-feira (17), entre 12h e 23h, na Rua Alan Kardec, no trecho entre as ruas Dr. João Rosa Pires e Barão do Rio Branco, onde ocorrerá um evento religioso.

No sábado (18), o trânsito será bloqueado em vários pontos da cidade para festas em comemoração ao Dia das Crianças e outras atividades comunitárias. Entre os locais estão:

Rua Evelina Selingard, entre as ruas Lúcia dos Santos e Valdevino Guimarães, das 14h às 18h;

Rua Maria da Conceição Prata Madeira, entre as ruas Joeline Alves Brito e Avenida Mário Madeira, das 12h às 22h;

Rua Yokoama, entre as ruas Presidente Delfim Moreira e Presidente Nilo Peçanha, das 14h às 23h59, para a Festa da Família;

Rua Dra. Francisca Torraca Bellinarte, entre as ruas Glauber Rocha, Margarida Machado e Avenida Júlio de Castilho, das 9h às 18h30, para um evento religioso;

Além de outros pontos nos bairros Vila Nasser, Aero Rancho, Tiradentes e Nova Lima, onde serão realizadas festas infantis e reuniões comunitárias.

No domingo (19), seguem os bloqueios temporários em diferentes regiões, incluindo a Rua José Domingos Bissoli, Rua Job Rezende de Miranda, Rua Ariri, Rua Afonso Celso e Avenida Três Barras. Nesta última, o bloqueio será feito das 7h às 13h para a retirada de uma árvore.

Os eventos “Paquera na Comunidade”, na Rua Anselmo Selingard, e um evento comunitário na Rua Job Rezende de Miranda também exigirão interdições entre 15h e 21h.

A orientação é que os condutores planejem rotas alternativas e respeitem as sinalizações temporárias durante o período das interdições. As medidas visam garantir segurança e fluidez no trânsito em meio às atividades do fim de semana.

*Com informações da Prefeitura de CG