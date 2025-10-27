Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

INFRAESTRUTURA

Ruas de Ladário e Juti devem receber melhorias após abertura de licitações

Editais preveem pavimentação, drenagem e recapeamento; sessões acontecem em novembro

Fernando de Carvalho

Ladário receberá R$ 3,88 milhões em melhorias - Foto: Chico Ribeiro/Seilog
Duas cidades do interior de Mato Grosso do Sul devem receber melhorias na malha viária nos próximos meses. Foram abertas três licitações, totalizando R$ 8,9 milhões, para obras de pavimentação, drenagem e restauração de vias em Ladário e Juti.

Em Ladário, estão previstas duas frentes de trabalho. Um dos editais, estimado em R$ 2,7 milhões, prevê recapeamento nas ruas Corumbá, Getúlio Vargas, Marechal Rondon e Nicola Scafa.

O segundo processo, no valor de R$ 1,18 milhão, contempla pavimentação asfáltica e drenagem nas vias Marechal Theodoro, Princesa Isabel e São José, no bairro Seac. A abertura das propostas está marcada para 11 de novembro, às 9h30.

Já em Juti, a licitação com custo estimado de R$ 5 milhões prevê recuperação do pavimento em dez ruas, entre elas: Sério Maciel, Gabriel Oliveira, Duque de Caxias, Tiradentes, Donizete Ferreira, Pedro Álvares Cabral, Princesa Isabel, Santa Catarina, São Paulo e Paraná. A sessão será realizada em 7 de novembro, no mesmo horário.

Os editais podem ser consultados online nos sites da Agesul e do Portal Nacional de Contratações Públicas. As disputas serão realizadas de forma eletrônica, com julgamento pelo menor preço.

*Com informações do Governo de MS

