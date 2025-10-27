Ruas de Ladário e Juti devem receber melhorias após abertura de licitações

Duas cidades do interior de Mato Grosso do Sul devem receber melhorias na malha viária nos próximos meses. Foram abertas três licitações, totalizando R$ 8,9 milhões, para obras de pavimentação, drenagem e restauração de vias em Ladário e Juti.

Em Ladário, estão previstas duas frentes de trabalho. Um dos editais, estimado em R$ 2,7 milhões, prevê recapeamento nas ruas Corumbá, Getúlio Vargas, Marechal Rondon e Nicola Scafa.

O segundo processo, no valor de R$ 1,18 milhão, contempla pavimentação asfáltica e drenagem nas vias Marechal Theodoro, Princesa Isabel e São José, no bairro Seac. A abertura das propostas está marcada para 11 de novembro, às 9h30.

Já em Juti, a licitação com custo estimado de R$ 5 milhões prevê recuperação do pavimento em dez ruas, entre elas: Sério Maciel, Gabriel Oliveira, Duque de Caxias, Tiradentes, Donizete Ferreira, Pedro Álvares Cabral, Princesa Isabel, Santa Catarina, São Paulo e Paraná. A sessão será realizada em 7 de novembro, no mesmo horário.

Os editais podem ser consultados online nos sites da Agesul e do Portal Nacional de Contratações Públicas. As disputas serão realizadas de forma eletrônica, com julgamento pelo menor preço.

*Com informações do Governo de MS