Ruraltur MS abre programação em Campo Grande com mais de 100 expositores

Feira reúne mais de 100 expositores, concurso de queijos, oficinas e atrações culturais até sexta-feira (22)

Fernando de Carvalho

Feira reúne mais de 100 expositores até sexta-feira - Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67
Feira reúne mais de 100 expositores até sexta-feira - Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

A Ruraltur MS começou nesta quinta-feira (21) na Feira Central de Campo Grande, reunindo mais de 100 expositores de diferentes regiões do estado. O evento, que segue até sexta-feira (22), é considerado a maior vitrine do turismo rural em Mato Grosso do Sul, com entrada gratuita e atividades abertas ao público.

A programação inclui exposição de produtos e serviços ligados ao campo, oficinas, atrações culturais e a tradicional cozinha show. Entre os destaques estão o concurso de queijos artesanais, a apresentação de inovações tecnológicas desenvolvidas por startups e agroindústrias, além de rodadas de negócios voltadas ao fortalecimento de pequenos empreendimentos.

De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/MS, Maurício Saito, o evento amplia a percepção sobre o setor. “O turismo rural vai além da produção de grãos e carne. Ele envolve cultura, artesanato e alimentação regional, e a Ruraltur é uma grande vitrine para os pequenos empreendedores do estado”.

Silvana Brun no RuralTur 2025 – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

A diversidade da feira pode ser vista nos estandes de produtores locais. Silvana Brum, de Paraíso das Águas, mantém a tradição familiar na fabricação de queijos, receita criada por seu pai em 1989.

“Esse amor e persistência fazem parte do nosso diferencial. Participar da feira é uma forma de mostrar isso ao público”.

Claire de Moraes Arruda, de Três Lagoas, expõe doces, licores e geleias artesanais. “O que eu ofereço é o mesmo que dou aos meus netos: capricho e higienização total”, destacou.

Geleias vendidas por Claire – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

No artesanato, a produtora Lenira Aparecida Rozo, de Itaquiraí, apresenta peças sustentáveis feitas a partir do tronco da bananeira, transformado em fibras. “É um material 100% natural e durável, que resgata algo descartado e o transforma em produto de valor”.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, o turismo rural também fortalece a economia local. “Mais de 50% dos empregos vêm dos pequenos negócios. A feira mostra como o campo pode gerar renda e aproximar a população da cultura sul-mato-grossense”.

