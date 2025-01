Sábado será de calor e chuva em MS

Campo Grande terá máxima de 33°C neste sábado (25). O tempo ficará nublado com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões do Estado.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), as chuvas devem ser fracas a moderadas, podendo vir com rajadas de vento e raios. A umidade do ar ficará entre 20% e 35% nas regiões pantaneira e sudoeste.

No Pantanal, Aquidauana e Corumbá terão 36°C. Três Lagoas e Paranaíba, no leste, chegam a 35°C.