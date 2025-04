Sábado será de tempestades e risco de alagamentos em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo para este sábado (26) indica que Mato Grosso do Sul deve enfrentar chuvas intensas, tempestades com raios e rajadas de vento, principalmente na região Sul do Estado.

A instabilidade climática é resultado da combinação de fatores como o intenso transporte de umidade, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o norte da Argentina e o Paraguai, um cavado em médios níveis da atmosfera e a formação de um ciclone extratropical associado a uma frente fria sobre o litoral da região Sul do Brasil.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), em algumas áreas, o volume de chuva pode ultrapassar 50 milímetros em 24 horas, aumentando o risco de alagamentos, situação já registrada em diversos municípios nos últimos dias.

Em Campo Grande, o sábado amanheceu com céu nublado, e a previsão é de tempo instável, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. As temperaturas na Capital devem variar entre 22ºC e 28ºC.

As demais cidades também terão tempo fechado e possibilidade de chuva forte. Em Dourados, a mínima prevista é de 21ºC e a máxima de 28ºC; em Três Lagoas, os termômetros devem oscilar entre 22ºC e 29ºC.

Em Ponta Porã e Bataguassu, a máxima será de 27ºC; já em Mundo Novo, a previsão é de até 26ºC.

Cidades como Chapadão do Sul e Água Clara devem registrar máxima de 30ºC, mesma marca prevista para Porto Murtinho. Em Corumbá e Sonora, a temperatura pode chegar a 33ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet).

A tendência é que as chuvas persistam até a próxima segunda-feira (28). Na sequência, a chegada de uma massa de ar frio deve provocar queda acentuada nas temperaturas a partir de terça-feira (29), com mínimas previstas entre 12ºC e 14ºC em algumas regiões do Estado.

A Defesa Civil recomenda atenção redobrada para áreas de risco de alagamento e queda de árvores durante as tempestades.