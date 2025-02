Sabores do Carnaval 

Olá, ouvintes! Hoje vamos explorar um tema que une o Brasil: o carnaval e a comida! Você já parou para pensar se existe uma “comida de carnaval”? E se existe, quais pratos podem ser considerados parte dessa celebração tão rica e diversificada?

Nessa viagem gastronômica pelos sabores que o Brasil proporciona, existem muitas tradições e receitas que fazem parte das festividades. E nessa época do ano não é diferente, afinal folião tem que se alimentar, por que, como dizia meu avô Totonho: saco vazio não para em pé!

E quando falo de comidas de carnaval, podemos claro levar em consideração toda aquela comida de rua que aparece por perto, ou as vezes brota dentro dos blocos. Mas isso “malemá” alimenta. Comida de festa tem que ter sustança!

O carnaval é um momento de alegria, dança, celebração, e claro que também é uma época em que a comida ganha destaque. Cada região do Brasil traz particularidades, e a gastronomia não fica de fora. O carnaval é uma festa que, historicamente, se entrelaça com a culinária local, e muitos pratos se tornaram símbolos das festividades.

Por exemplo, cozido português, que influenciou a culinária brasileira, especialmente em épocas de festividades e eventos. Esse prato, que é uma combinação de carnes, embutidos e legumes, é perfeito para alimentar grupos grandes e é frequentemente servido em celebrações. Ele é uma forma de reunir as famílias e amigos em torno da mesa, algo que é essencial no carnaval, minha avó Zizi, a dona Zilá Machado, colocava banana da terra no prato de cozido e servia a iguaria nos carnavais da Água Branca, bons tempos que minha memória afetiva de infância trás.

Em algumas regiões do Brasil, o carnaval é sinônimo de pratos típicos. Por exemplo, no Paraná, mais especificamente na região de Morretes e Antonina, temos o famoso barreado, um ensopado de carne, cozido lentamente, que derrete na boca e que é geralmente acompanhado de farinha de mandioca e banana. É uma iguaria que simboliza a força histórica dos paranaenses que têm influência açoriana e indígena em sua composição alimentar.

E o que você me diz dos doces carnavalescos? Cocadas, doce de leite em barra, balinhas puxa puxa, tudo o que você pode levar pra rua e comer pra absorver açúcar e energia de forma rápida. O pé de moleque é um clássico, feito com amendoim e açúcar, que traz um sabor nostálgico e é perfeito para os foliões que buscam energia para aproveitar os dias de farra.

Além disso, a macarronada da madrugada é uma tradição em muitas cidades, onde os foliões se reúnem após a folia para saborear esse prato reconfortante e saboroso.

Em Corumbá, aqui no Mato Grosso do Sul, o sarrabulho é uma tradição que não pode faltar durante o carnaval. Esse ensopado quente à base de fígado bovino, batatas e vinho, é perfeito para alimentar os finais de noites festivas que reúne as pessoas em um clima de confraternização.

E não posso deixar de mencionar meu prato favorito: a feijoada, verdadeiro ícone da culinária brasileira. A versão pernambucana, inspira-se no cozido e leva legumes, feijão carioquinha e é servida com farofa amanteigada, pode ser especialmente apreciada durante o carnaval, junto com outros caldinhos como o de feijão ou de camarão, proporcionando uma refeição saborosa e cheia de história para os foliões.

Ainda de Pernambuco, me lembro bem de comer nas ladeiras de Olinda: a macaxeira com carne de sol e manteiga de garrafa da Noca, uma delícia que alimenta a gente durante o carnaval.

E pra terminar uma receita típica de Cuiabá, capital do nosso estado vizinho: Mato Grosso. É o escaldado. Esse ensopado é uma verdadeira delícia e é consumido nas noites quentes de festa. Aqui está como você pode prepará-lo:

Ingredientes

1 frango desfiado;

1 litro de caldo de frango;

100 ml de passata de tomate;

2 tomates grandes sem sementes e picados;

1 cebola grande finamente picada;

1 pimentão vermelho sem sementes e finamente picado;

Salsinha, cebolinha e coentro frescos a gosto;

Sal e pimenta do reino a gosto;

2 colheres de sopa de manteiga;

¾ de xícara de farinha de mandioca fina ;

8 ovos caipiras

Modo de preparo

Leve o caldo de frango à fervura e junte o frango desfiado;

Mexendo sempre, junte também a passata de tomates e a manteiga. A seguir, junte os tomates, cebola e pimentão picados, mexendo delicadamente;

Em fogo baixo, comece a adicionar farinha de mandioca aos poucos, mexendo vigorosamente, até que o líquido fique cremoso como um pirão. Isso não demora a acontecer, e é importante mexer sem parar para que a farinha não empelote;

Desligue o fogo, junte os ovos imediatamente antes das ervas, e o fogo desligado em seguida. Eles cozinham apenas com o calor do caldo;

É uma delícia pra ganhar forças depois de sambar muito no Carnaval

