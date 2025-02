Sabores do Vietnã

EMPREGO

Mais de 2 mil vagas oferecidas na Capital

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com 2.004 vagas de emprego disponíveis para a Capital, nesta quarta-feira (26). São 177 funções diferentes, sendo 66 sem necessidade experiência prévia, podendo ser aplicadas. Além disso, são 25 vagas direcionadas para PcDs (Pessoas com Deficiência). Vagas Entre as principais vagas em aberto estão: repositor de mercado (165); […]