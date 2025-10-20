Veículos de Comunicação
CONQUISTA

Sada Cruzeiro é heptacampeão da Supercopa com vitória sobre o Minas

Decisão foi neste domingo (19) e confirmou a hegemonia do Cruzeiro no torneio

Ana Lorena Franco

Sada Cruzeiro é o maior vencedor da história da Supercopa - Foto: Ana Lorena Franco
Sada Cruzeiro é o maior vencedor da história da Supercopa - Foto: Ana Lorena Franco

Sada Cruzeiro reafirmou sua condição de potência no voleibol nacional ao vencer o Itambé Minas por 3 sets a 0 (25/19, 25/20 e 25/17) neste domingo (19) no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande, e conquistar o heptacampeonato da Supercopa Masculina de Vôlei. O título, que abre a temporada 2025/26, sucede as conquistas do Campeonato Mineiro e da Superliga 24/25. O Itambé Minas, por sua vez, buscava um título inédito na Supercopa, após ter sido campeão da Copa Brasil 24/25.

Wallace conquistou ouro nas olimíadas do Rio e prata em Tokyo – Reprodução/Comitê Olímpico Brasileiro

O oposto e capitão, Wallace, apontou o saque forte e o bloqueio como grandes diferenciais. “Sacamos muito bem mais uma vez, é uma coisa que a gente colocou eles em xeque ali. Conseguimos quebrar muito o passe deles”. O time ainda demonstrou capacidade de superação, como no segundo set, onde conseguiu sair de um momento desfavorável, quando Itambé Minas abriu seis pontos de diferença.

“Sair desses momentos adversos mostra o quão forte é o nosso time. Buscamos no saque, buscamos no bloqueio. Essa é a grande diferença do Sada Cruzeiro para os outros times”, destaca.

Wallace também ressaltou que a equipe do Sada ser a mesma da temporada passada foi um fator importante para o bom desempenho. “Sem dúvidas, manter o time da temporada passada é um grande passo. Geralmente, nos outros times trocam muita gente, e é difícil voltar a ter afinidade com o levantador, se entrosar com os outros jogadores”, afirmou.

Douglas diz já se sentir “em casa” ao jogar em Campo Grande – Reprodução/Redes Sociais

Douglas Souza, ponteiro do Sada Cruzeiro,  comemorou mais um título em solo sul-mato-grossense e diz que a equipe já se sente “em casa”.

“A gente já tinha jogado aqui na temporada passada… Lota o ginásio, a galera adora. A gente também gosta”. 

Os Desafios do Minas na Final

Pelo lado do Itambé Minas, o líbero e capitão Rogerinho analisou a derrota, destacando a dificuldade de manter um padrão de jogo ao longo da partida. Ele citou a necessidade de “ter lucidez para não cometer erros” contra uma equipe como o Sada Cruzeiro. 

“A gente não está conseguindo manter um padrão de jogo. O Cruzeiro jogando na frente com o poder de saque que eles têm é muito difícil. Não conseguimos deixar o passe em condições e não dá para ter esses vacilos. O Cruzeiro é uma equipe muito agressiva e a gente tem que tentar neutralizar”

Rogerinho busca melhor comunicação da equipe para superar desafios – Reprodução/Redes Sociais

Rogerinho projeta a melhora do Minas através de mais treinos e jogos, buscando entrosar a equipe para a Superliga.

“A gente precisa treinar mais a comunicação nossa ali na quadra. A equipe titular do Cruzeiro é a mesma, eles já estão muito mais na frente no entrosamento. A gente precisa trabalhar isso e acho que a gente vai conseguir melhorar isso durante o processo da Superliga

Confira a galeria da decisão entre Sada Cruzeiro e Itambé Minas:

*Com imagens de Ana Lorena Franco

