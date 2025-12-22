Veículos de Comunicação
Safra abre vagas temporárias e impulsiona emprego em MS

Agronegócio concentra oportunidades operacionais

Karina Anunciato

Concursos e programas públicos ampliam oferta no estado (Foto: Arte/RCN67)
O início da safra de soja em Mato Grosso do Sul abriu uma nova rodada de oportunidades de trabalho, principalmente em vagas temporárias ligadas ao agronegócio. Empresas, cooperativas e propriedades rurais passaram a reforçar equipes para dar conta do aumento da atividade no campo, movimento que tradicionalmente aquece o mercado de trabalho no estado no fim e início de ano.

Entre as funções mais procuradas estão auxiliar de serviços operacionais, auxiliar de colheita, classificador de grãos, balanceiro e encarregado operacional. As vagas aparecem tanto em cooperativas quanto em cerealistas e unidades de recebimento e armazenagem, com exigência, em geral, de escolaridade básica e disponibilidade de horários. Em muitos casos, não é necessário ter experiência prévia.

Segundo profissionais de recrutamento, as contratações temporárias costumam servir de porta de entrada para efetivação. Durante o pico da safra, especialmente entre fevereiro e março, empresas ampliam turnos e equipes, o que aumenta a chance de permanência para quem apresenta bom desempenho.

Oportunidades e Formação em Mato Grosso do Sul

Além das oportunidades no campo, concursos públicos e programas de formação também aparecem como alternativa para quem busca estabilidade ou qualificação. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) lançou (18) edital com 80 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, com salários que variam de cerca de R$ 4,9 mil a R$ 8 mil. As inscrições começam em janeiro de 2026.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul também abriu processo seletivo para o programa de residência jurídica, com 70 vagas destinadas a bacharéis em direito formados nos últimos cinco anos ou matriculados em cursos de pós-graduação. As oportunidades estão distribuídas entre a capital e comarcas do interior.

Impacto do Agronegócio na Economia Local

Levantamentos recentes do IBGE mostram que o agronegócio segue como um dos principais motores da economia sul-mato-grossense. Em cidades como Dourados, que voltou a ocupar a segunda posição no ranking do PIB estadual, a atividade rural tem impacto direto na geração de emprego e renda.

Especialistas em empregabilidade recomendam atenção à remuneração total oferecida, incluindo benefícios, e às condições de segurança e treinamento. A orientação é aproveitar o período de safra para adquirir experiência e ampliar as chances de inserção definitiva no mercado de trabalho.

