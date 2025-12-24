Saiba o que abre e fecha no Natal em Campo Grande

A proximidade do Natal altera o funcionamento de bancos, repartições públicas, comércio e serviços essenciais em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul, com horários especiais na véspera e suspensão de atendimentos no feriado do dia 25, o que exige planejamento da população para evitar contratempos.
Saúde e Segurança Pública
- Unidades de Saúde: Os centros que operam 24 horas mantêm assistência ininterrupta, mas as unidades de Atenção Primária e o atendimento especializado suspendem as atividades no dia 25, com retorno agendado para datas específicas conforme o cronograma da Sesau.
- Casa da Saúde: O local fecha as portas entre os dias 24 e 26 de dezembro, o que exige dos pacientes a retirada de medicamentos de uso contínuo até o dia 23.
- Delegacias: As unidades de área e especializadas interrompem o expediente, de modo que o registro de ocorrências se concentra exclusivamente nas delegacias plantonistas como a Depac Centro e a Deam, que operam em regime 24 horas.
- Hemosul: O centro de coleta recebe doadores das 7h às 12h na véspera de Natal e reabre no mesmo intervalo matutino na sexta-feira (26), mas permanece totalmente fechado no dia 25.
Setor Financeiro e Serviços
- Bancos: O atendimento presencial ocorre apenas entre 8h e 10h na quarta-feira (24) e as agências fecham no feriado, período em que compensações bancárias e TED ficam suspensas, embora o Pix opere normalmente para transações imediatas.
- Correios: As agências trabalham em horário habitual nos dias 23 e 24, fecham no dia de Natal e retomam as atividades na sexta-feira (26).
- Coleta de Lixo: A Solurb antecipa o serviço em uma hora no dia 24 e interrompe totalmente o recolhimento de resíduos no dia 25, com normalização do cronograma no dia seguinte.
- Lotéricas: As unidades não realizam sorteios e mantêm as portas fechadas no feriado de Natal, com fluxo normal nos demais dias da semana.
Comércio e Supermercados
- Comércio de Rua: As lojas funcionam até às 17h na véspera de Natal (24) em conformidade com a convenção coletiva e não abrem no feriado (25).
- Supermercados: Os estabelecimentos atendem até às 20h no dia 24 e encerram as atividades no dia 25, regra que vale também para o período de Ano Novo.
- Mercadão e Camelódromo: O Mercadão atende o público até às 14h na quarta-feira e o Camelódromo estende o serviço até às 18h, mas ambos fecham no Natal e reabrem na sexta-feira.
Shoppings e Lazer
- Shopping Campo Grande: As lojas operam das 10h às 18h na véspera, enquanto no dia 25 apenas as áreas de alimentação e lazer recebem o público entre 10h e 22h.
- Shopping Norte Sul: O centro comercial abre das 10h às 17h no dia 24 e no dia de Natal o funcionamento ocorre das 11h às 21h, com horários específicos para o cinema.
- Shopping Bosque dos Ipês: O local adota abertura parcial às 9h na véspera com encerramento geral às 18h, mas no feriado apenas a praça de alimentação e lazer recebem visitantes a partir das 12h.
- Pátio Central: O atendimento vai das 9h às 18h na quarta-feira (24) e o prédio permanece fechado na quinta-feira (25).
- Bioparque Pantanal: O ponto turístico recebe visitantes das 8h30 às 14h30 no dia 24, fecha no dia 25 e retoma o horário tradicional na sexta-feira.