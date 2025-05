Sala da Mulher Empreendedora terá foco em capacitação e autonomia econômica na Capital

Será inaugurada nesta segunda-feira (5), em Campo Grande (MS), a primeira Sala da Mulher Empreendedora do estado. O espaço será criado para atender exclusivamente mulheres que buscam apoio para abrir ou fortalecer seus negócios. A sede funciona no auditório da Secretaria-Executiva da Mulher (Semu), na Rua 15 de Novembro, nº 1.373, região central da capital.

Objetivo é fortalecer o empreendedorismo feminino

A sala foi planejada para oferecer:

Orientação técnica individualizada

Capacitações sobre gestão, finanças e marketing

Informações sobre formalização de negócios

Encaminhamentos para acesso a crédito e programas de apoio

Todos os serviços são gratuitos e realizados em parceria com o Sebrae/MS.

De acordo com dados da Receita Federal, 44% dos Microempreendedores Individuais (MEIs) registrados em Campo Grande são mulheres. A maior parte (62%) atua no setor de serviços, como beleza, alimentação, costura e cuidados pessoais.

Esses dados reforçam a importância de políticas públicas que incentivem a formalização e o fortalecimento dos negócios femininos, especialmente frente aos desafios como a desigualdade de renda, a falta de acesso ao crédito e a dupla jornada de trabalho.

Inclusão produtiva e geração de renda

Com o apoio técnico e institucional oferecido pela sala, espera-se que mais mulheres consigam desenvolver seus negócios com segurança e autonomia. A proposta é que o espaço se torne uma referência no fomento à autonomia econômica feminina, promovendo a inclusão produtiva e a geração de renda.

Além disso, o ambiente é voltado para o compartilhamento de experiências entre mulheres empreendedoras, criando uma rede de apoio e fortalecimento mútuo.

Serviço:

Endereço: Rua 15 de Novembro, 1.373 – Centro, Campo Grande (MS)

Inauguração da Sala da Mulher Empreendedora

Data: 5 de maio (segunda-feira)

Horário: 14h

Local: Auditório da Semu