Sala do Migrante insere estrangeiros no mercado de trabalho em MS

A busca por uma vida digna tem levado centenas de migrantes a procurar a Sala do Migrante, em Campo Grande. Em apenas quatro meses de funcionamento, o projeto coordenado pela Superintendência Regional do Trabalho já atendeu 342 pessoas de diferentes nacionalidades. Desse total, 137 conseguiram uma vaga no mercado de trabalho formal em Mato Grosso do Sul.

O venezuelano Michel Tomaz Salazar Mujica é um dos exemplos mais recentes. Após sofrer exploração de mão de obra por uma empresa local, ele buscou apoio na unidade. Ao relatar o problema, recebeu orientação e encaminhamento para novas oportunidades. “Meu sonho é poder trabalhar e ajudar minha família”, afirma Michel.

O projeto surgiu em fevereiro de 2025 com o objetivo de acolher migrantes em situação de vulnerabilidade. Somente no mês de maio, 126 pessoas passaram pela unidade, com 63 delas sendo encaminhadas diretamente para processos seletivos de emprego.

Entre os atendidos está Robert Cipriano Perdomo Sucre, de 42 anos. Ele vive no Brasil há seis anos, mas só agora conseguiu regularizar sua documentação.

“Trabalhei muito tempo de forma irregular em garimpos. Foi aqui que finalmente consegui minha carteira de trabalho”, relata Robert.

Acolhimento e Suporte aos Migrantes

A Sala do Migrante tem se destacado por um atendimento feito por pessoas que conhecem de perto os desafios da imigração. Mirtha Carpio, da Associação Venezuelana, e Junel Ilora, da Associação Haitiana, são os primeiros a acolher os recém-chegados. Ambos atuam como pontes entre os migrantes e os serviços oferecidos.

“Eu sei o que é chegar a um país diferente, sem saber por onde começar. Hoje, poder ajudar outras pessoas a conquistar dignidade é motivo de orgulho”, conta Mirtha.

A estrutura do projeto contempla serviços essenciais, como:

Assessoria para autorização de residência;

Agendamentos na Polícia Federal para emissão da CRNM;

Encaminhamentos à Defensoria Pública da União;

Orientações para acesso ao SUS, LOAS e matrícula escolar;

Emissão de documentos como CPF e carteira de trabalho;

Encaminhamento para entrevistas de emprego e apoio à reunião familiar.

Os resultados de maio mostram o alcance da iniciativa: 74 processos de regularização migratória foram iniciados, 75 agendamentos na Polícia Federal foram realizados e mais de 500 serviços diversos foram prestados.

Além disso, houve 66 orientações sobre políticas públicas e 63 mediações com empresas, para inclusão dos migrantes no mercado de trabalho.

Parcerias e Colaborações

Parte desse sucesso se deve à articulação entre governo, instituições acadêmicas e setor produtivo. A Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS), o Sindicato das Indústrias de Carnes (SICADEMS) e o projeto UEMS Acolhe são alguns dos parceiros.

Informações de Contato

O atendimento ocorre na Rua 13 de Maio, no centro de Campo Grande, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Contatos podem ser feitos pelo telefone (67) 3901-3014 ou pelo WhatsApp (67) 99659-4743.