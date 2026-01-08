Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

SALÁRIO DE SERVIDORES

Salário de servidores municipais deve ser pago até sexta-feira, informa sindicato

Segundo o Sisem, ponto facultativo no início do ano alterou a contagem dos dias úteis adotada pela Prefeitura de Campo Grande

Gabriela Porto

O salário referente à folha de pagamento do mês. Foto: Divulgação.
O salário referente à folha de pagamento do mês. Foto: Divulgação.

Os servidores municipais de Campo Grande devem receber o salário referente ao mês até sexta-feira (9). A previsão foi divulgada pelo Sisem (Sindicato dos Servidores e Funcionários Municipais), com base na contagem de dias úteis adotada pela administração municipal.

A expectativa de parte dos trabalhadores era de que o pagamento fosse realizado nesta quarta-feira (7), considerada o quinto dia útil para o setor privado. No entanto, a diferença no calendário da Prefeitura gerou confusão e adiou a previsão do depósito.

Ponto facultativo alterou a contagem

De acordo com o sindicato, o dia 2 de janeiro foi considerado ponto facultativo no âmbito da Prefeitura de Campo Grande e, por isso, não entrou na contagem oficial de dias úteis para fins de pagamento da folha salarial.

Com isso, o primeiro dia útil do município em 2026 passou a ser a segunda-feira (5). Na prática, o quinto dia útil, prazo adotado pela administração para o pagamento dos salários, cai apenas na sexta-feira (9).

Notícias Relacionadas

Possibilidade de pagamento antecipado

O vice-presidente do Sisem, Willian Freitas, explicou que, apesar da previsão oficial apontar para sexta-feira, o pagamento pode ocorrer antes.

“Dia 1º foi feriado e dia 2, ponto facultativo. Então, o quinto dia útil é sexta-feira (9). Pode até ser que a Prefeitura pague antes, mas a previsão é para sexta-feira mesmo”, afirmou.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos