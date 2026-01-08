Salário de servidores municipais deve ser pago até sexta-feira, informa sindicato

Os servidores municipais de Campo Grande devem receber o salário referente ao mês até sexta-feira (9). A previsão foi divulgada pelo Sisem (Sindicato dos Servidores e Funcionários Municipais), com base na contagem de dias úteis adotada pela administração municipal.

A expectativa de parte dos trabalhadores era de que o pagamento fosse realizado nesta quarta-feira (7), considerada o quinto dia útil para o setor privado. No entanto, a diferença no calendário da Prefeitura gerou confusão e adiou a previsão do depósito.

Ponto facultativo alterou a contagem

De acordo com o sindicato, o dia 2 de janeiro foi considerado ponto facultativo no âmbito da Prefeitura de Campo Grande e, por isso, não entrou na contagem oficial de dias úteis para fins de pagamento da folha salarial.

Com isso, o primeiro dia útil do município em 2026 passou a ser a segunda-feira (5). Na prática, o quinto dia útil, prazo adotado pela administração para o pagamento dos salários, cai apenas na sexta-feira (9).