Salineiro aposta em votos para derrubar veto do IPTU

A Câmara Municipal de Campo Grande precisa de 15 votos para derrubar os vetos da prefeita, Adriane Lopes (PP), aos projetos que tratam do IPTU 2026. Em entrevista a Rádio Massa Campo Grande, o vereador André Salineiro (PL) afirma estar confiante de que esse número será alcançado nas primeiras sessões ordinárias de fevereiro.

Salineiro integra a comissão especial que apura possíveis irregularidades no aumento do imposto. Durante o recesso parlamentar, os vereadores votaram a derrubada do Decreto (16.402/2025) que altera o cálculo da taxa do lixo, na Capital. A mudança é um dos motivos para a elevação do imposto em diversos imóveis. A decisão foi aprovada por 20 vereadores, sem votos contrários. Para ele, a manutenção desse apoio é suficiente para a rejeição do veto.

Vetos ao IPTU e Taxa do Lixo em Campo Grande

Entre os vetos que devem ser analisados está o que impede a ampliação da faixa de isenção do IPTU para famílias de baixa renda. O projeto elevava o valor venal máximo do imóvel de R$ 83 mil para R$ 100 mil. Segundo o vereador, o limite atual está defasado e atinge diretamente idosos, desempregados e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Outro ponto central do debate é a taxa do lixo, apontada como um dos fatores que elevaram o IPTU neste ano. A Câmara havia aprovado uma lei complementar para que o cálculo da taxa utilizasse a tabela de 2017 do Perfil Socioeconômico do Imóvel (PSEI), em vez da de 2025. A proposta foi vetada pela prefeita e agora depende de nova votação.