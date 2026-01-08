Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

MELHORIAS NA REDE

Sanesul licita manutenção da rede de água e asfalto em Dourados

Sanesul abre licitação para manter e expandir redes de água em Dourados, incluindo reposição de pavimentos, por preços unitários.

Adriano Hany

Serviços de engenharia na rede de água com recomposição de asfalto em Dourados
Aviso de licitação prevê manutenção e crescimento das redes de água com reposição do pavimento em Dourados.

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) publicou aviso de licitação. O objetivo é contratar uma empresa para executar serviços de engenharia voltados à manutenção e ao chamado “crescimento vegetativo” das redes e ligações do sistema de abastecimento de água em Dourados.

Na prática, o pacote reúne intervenções rotineiras de conservação. Também inclui demandas de ampliação gradual do sistema. Isso ocorre quando novos bairros, imóveis ou ligações passam a exigir extensão e adequações na rede.

Além disso, o edital prevê que, após as intervenções, os pavimentos sejam recompostos. Esta etapa costuma incluir a reposição de asfalto ou outros tipos de cobertura viária onde a rede foi acessada para execução dos serviços.

A contratação será feita sob regime de empreitada por preços unitários, modelo em que os pagamentos normalmente são calculados conforme itens e quantidades efetivamente executadas, seguindo valores previstos para cada serviço.

Detalhes da Licitação

A licitação foi registrada como Licitação nº 039/2025, vinculada ao Processo nº 01.064/2025/GEDEO/SANESUL. Segundo o aviso, os recursos serão próprios, ou seja, provenientes do orçamento da própria empresa.

Prazos e Local de Entrega

A abertura do certame foi marcada para 6 de fevereiro de 2026, às 9h. Enquanto isso, o prazo limite para protocolo de propostas foi estabelecido para 5 de fevereiro de 2026, até as 17h. O local é a GELIC (Gerência de Licitações e Contratos), em Campo Grande.

Onde Encontrar o Edital

Conforme a publicação, o edital e os documentos técnicos foram disponibilizados gratuitamente no site da Sanesul. Já as informações adicionais podem ser obtidas diretamente na GELIC, no endereço da Rua Dr. Zerbini, 421, no Bairro Chácara Cachoeira.

