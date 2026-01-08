Sanesul licita manutenção da rede de água e asfalto em Dourados

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) publicou aviso de licitação. O objetivo é contratar uma empresa para executar serviços de engenharia voltados à manutenção e ao chamado “crescimento vegetativo” das redes e ligações do sistema de abastecimento de água em Dourados.

Na prática, o pacote reúne intervenções rotineiras de conservação. Também inclui demandas de ampliação gradual do sistema. Isso ocorre quando novos bairros, imóveis ou ligações passam a exigir extensão e adequações na rede.

Além disso, o edital prevê que, após as intervenções, os pavimentos sejam recompostos. Esta etapa costuma incluir a reposição de asfalto ou outros tipos de cobertura viária onde a rede foi acessada para execução dos serviços.

A contratação será feita sob regime de empreitada por preços unitários, modelo em que os pagamentos normalmente são calculados conforme itens e quantidades efetivamente executadas, seguindo valores previstos para cada serviço.

Detalhes da Licitação

A licitação foi registrada como Licitação nº 039/2025, vinculada ao Processo nº 01.064/2025/GEDEO/SANESUL. Segundo o aviso, os recursos serão próprios, ou seja, provenientes do orçamento da própria empresa.

Prazos e Local de Entrega

A abertura do certame foi marcada para 6 de fevereiro de 2026, às 9h. Enquanto isso, o prazo limite para protocolo de propostas foi estabelecido para 5 de fevereiro de 2026, até as 17h. O local é a GELIC (Gerência de Licitações e Contratos), em Campo Grande.

Onde Encontrar o Edital

Conforme a publicação, o edital e os documentos técnicos foram disponibilizados gratuitamente no site da Sanesul. Já as informações adicionais podem ser obtidas diretamente na GELIC, no endereço da Rua Dr. Zerbini, 421, no Bairro Chácara Cachoeira.