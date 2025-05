Santa Casa de Campo Grande suspende internações pediátricas por falta de leitos

A Santa Casa de Campo Grande restringiu nesta terça-feira (20) as internações de crianças no setor de pediatria, por conta da superlotação dos leitos disponíveis. O pronto-socorro da unidade, referência em atendimentos de urgência e emergência de alta complexidade em Mato Grosso do Sul, opera acima da capacidade.

Dados atualizados divulgados pelo hospital nesta tarde revelam a gravidade da situação: na ala vermelha pediátrica, que atende casos graves, há apenas três leitos disponíveis — mas cinco crianças estão internadas. Na ala verde, voltada a quadros menos urgentes, são sete leitos existentes, mas estão internados 15 pacientes.

Segundo funcionários, os pacientes excedentes estão sendo acomodados em macas e berços improvisados, o que compromete a qualidade do atendimento e a segurança assistencial.

Diante do colapso, a Santa Casa comunicou oficialmente à Central de Regulação a suspensão temporária de novas internações pediátricas.

Além do setor infantil, o pronto-socorro adulto também enfrenta restrições de atendimento. A situação é resultado do esgotamento dos insumos hospitalares e da capacidade física e humana da unidade, que enfrenta um cenário recorrente de colapsos nos últimos meses.

A Santa Casa é o maior hospital filantrópico de Mato Grosso do Sul e enfrenta uma crise estrutural agravada por problemas financeiros. Mesmo com repasses públicos, a unidade já paralisou serviços em diferentes momentos neste ano por falta de recursos e sobrecarga das equipes médicas e de enfermagem.

A instituição informou que a suspensão será avaliada diariamente e poderá ser revertida caso haja alívio na ocupação. Por enquanto, apenas pacientes já internados seguem recebendo cuidados. Não há previsão para normalização total do atendimento pediátrico.

Síndromes Respiratórias

Neste ano, a Santa Casa de Campo Grande atendeu a 167 crianças (zero a 9 anos) com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), conforme dados do Painel de Monitoramento da Secretaria municipal de Saúde.

Em toda a rede de saúde da Capital, o total de crianças, nessa mesma faixa etária, com SRAG soma 805 pacientes. Segue a tabela de dados para todos os públicos até o momento: