Santa Casa de CG celebra 108 anos e lança livro

Em 2025, a Santa Casa de Campo Grande completa 108 anos de história e, como parte das comemorações, lançou um livro em homenagem ao trabalho da equipe de enfermagem. A publicação destaca a dedicação desses profissionais que estão diariamente ao lado dos pacientes, desde os cuidados após uma cirurgia até tarefas essenciais como a administração de medicamentos e a atenção constante durante a recuperação.

Durante entrevista, ao programa Microfone Aberto da rádio Massa Campo Grande, a presidente da instituição, Alir Terra, ressaltou que a Santa Casa faz parte da própria história de Mato Grosso do Sul e da Capital.

Para ela, a longevidade do hospital está ligada a muitas dificuldades e superações, mas também a inúmeras vitórias. Segundo Alir, nada mais justo do que homenagear a enfermagem, que ela define como “anjos de máscara” responsáveis por cuidar das pessoas em momentos de fragilidade.

Ao relembrar a trajetória do hospital, a presidente destacou alguns marcos importantes, como a fundação há 108 anos, fruto da iniciativa de filantropos que perceberam a necessidade da criação de um hospital na cidade. Outro ponto marcante foi a construção do atual prédio, na década de 1970, considerado ousado para a época, já que oferecia uma quantidade de leitos muito superior ao número de habitantes existentes naquele período.

Hoje, a estrutura abriga o maior hospital de Mato Grosso do Sul e conta com o maior número de leitos da região Centro-Oeste. Entre os avanços mais recentes está a conclusão da unidade de trauma, que ampliou a capacidade de atendimento à população. O próximo grande desafio, segundo Alir, é a reestruturação completa do pronto-socorro, que deverá ser modernizado para se tornar referência nacional.

“[…] o marco que nós queremos deixar agora nos 108 anos de Santa Casa é a reestruturação integral do pronto-socorro. O pronto-socorro é um pronto-socorro já muito antigo, então nós queremos deixar esse pronto-socorro um pronto-socorro que dê orgulho para os campos-grandes por ser um dos melhores do país”, explicou Alir.

A Santa Casa é considerada o maior hospital do estado e referência em casos graves e complexos. De acordo com a presidente, a instituição atende diariamente de 100 a 120 pessoas apenas no pronto-socorro, mantém acima de 500 pacientes internados, recebe em torno de 500 pessoas por dia no ambulatório e ainda realiza entre 150 e 200 atendimentos nas áreas privadas e no centro médico.

Com mais de 600 pessoas circulando diariamente, o hospital é reconhecido pela alta resolutividade dos atendimentos e por integrar a rede de urgência e emergência, recebendo, por exemplo, a maioria das vítimas de acidentes de trânsito reguladas pelo município de Campo Grande.

Para Alir, o lançamento do livro sobre a enfermagem é um marco especial nos 108 anos de atividades, pois valoriza uma profissão que ela considera um verdadeiro sacerdócio.

Segundo a presidente, escolher cuidar de pessoas é um ato de amor incondicional, e muitas vezes o trabalho desses profissionais só é percebido em situações de emergência.

Ela reforçou ainda que a Santa Casa é resultado da união de esforços de todas as equipes, desde médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem até os colaboradores responsáveis pela limpeza, pela alimentação e pelo atendimento administrativo, todos com a mesma missão: salvar vidas.

Acompanhe a entrevista completa: