Santa Casa mantém portas fechadas para pacientes ortopédicos pelo segundo dia

O Pronto Socorro (PS) da Santa Casa, com capacidade de atendimento para 13 pacientes adultos e três crianças – conforme contratualização com o poder público -, abriga, neste momento, 60 pacientes adultos e quase 15 crianças.

O hospital está há mais de 24 horas com as portas fechadas para pacientes ortopédicos do Sistema Único de Saúde (SUS). Apenas casos emergenciais, de pacientes trazidos em ambulâncias do Samu e dos Bombeiros, que necessitam de intervenção médica imediata, estão sendo recebidos na unidade.

“Amanhecemos com 114 pacientes internados para ortopedia, sendo que 56 pacientes aguardam ainda o primeiro procedimento cirúrgico. E tem outras dezenas que aguardam subespecialistas“, informou a direção técnica da Santa Casa de Campo Grande na manhã desta quarta-feira (26).

Santa Casa de Campo Grande fecha as portas para pacientes ortopédicos

A redação do Portal RCN67 solicitou informações e aguarda o retorno da Secretaria de Saúde da Capital (Sesau) sobre o total de pacientes represados no município, que aguardam por cirurgia ou transferência para a Santa Casa, e quais providências já foram tomadas para solucionar essa crise que afeta diretamente os pacientes do SUS.

Conselho Regional de Medicina

O Conselho Regional de Medicina (CRM-MS) considerou “crítica” a situação enfrentada pela Santa Casa e informou que tem realizado reuniões com os gestores da saúde pública em Campo Grande e com representantes do hospital “para que seja encontrada uma solução, a qual não prejudique ainda mais o atendimento à população“.

O presidente do conselho, Carlos Idelmar de Campos Barbosa, afirmou que “é imperativo que todas as medidas necessárias sejam tomadas para garantir um atendimento de qualidade aos paciente. Estamos unindo esforços com os gestores da saúde e da Santa Casa para buscar providências efetivas e imediatas neste momento de crise.”