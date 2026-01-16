Santa Casa não cumpre acordo com médicos e compromete atendimento

O descumprimento de um acordo de pagamentos pela Santa Casa de Campo Grande mantém serviços médicos funcionando de forma parcial. A situação foi confirmada em reunião realizada na última quinta-feira (15) no Ministério Público Estadual, com a participação do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (SinMed/MS).

Segundo o sindicato, a instituição havia se comprometido a quitar três meses de atrasos com médicos contratados como pessoa jurídica ainda em janeiro. O grupo representa quase metade dos profissionais que atendem na instituição (48,5%). Até o momento, apenas um desses pagamentos foi efetuado.

Impacto do Descumprimento do Acordo

De acordo com o presidente do SinMed/MS, Marcelo Santana Silveira, o não cumprimento do acordo impede a retomada integral dos atendimentos. Parte dos serviços segue suspensa em razão dos atrasos salariais, e o funcionamento pleno está condicionado à regularização dos débitos.

Um novo cronograma foi pactuado com chefes dos serviços médicos. Pelo acordo, a Santa Casa deverá pagar duas competências até o dia 30 de janeiro, outras duas em fevereiro e as duas restantes em março.

Negociações e Próximos Passos

A diretora do sindicato e diretora clínica da Santa Casa, Izabela Falcão, participou da reunião e acompanhou a apresentação da situação financeira da instituição. O SinMed/MS informou que seguirá monitorando o cumprimento do novo prazo.

Enquanto os pagamentos não forem regularizados, a restrição nos serviços médicos deve continuar. Até o fechamento da reportagem, a Santa Casa não respondeu os questionamentos.