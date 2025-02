Santa Casa realiza campanha urgente de doação de sangue para o Carnaval

Santa Casa está realizando uma campanha urgente de doação de sangue para o Carnaval, com o objetivo de aumentar o estoque dos Tipos sanguíneos O’s positivo e negativo que são os que apresentam níveis mais baixos.

Segundo a assessoria do hospital, a campanha tentará amparar a necessidade de bolsas de sangue no hospital em um período de muitas intercorrências. “Em decorrência da incidência de acidentes durante o feriado de Carnaval, reforçamos a importância da campanha de doação de sangue”, diz assessoria da Santa Casa.



O horário de funcionamento é das 7h às 11h até sexta-feira. Durante os dias 03, 04 e 05 a Unidade Hemosul Santa Casa estará fechada para doação de sangue e a orientação é que a população vá a unidade do Hemosul da Fernando Corrêa, que fechará apenas na terça-feira e na quarta-feira funcionará apenas no período da tarde.



Requisitos básicos para doar sangue

Além disso, a Santa Casa encaminhou uma lista com os requisitos básicos para doadores de sangue interessados. Veja: