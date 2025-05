Santa Casa suspende atendimentos temporariamente por falta de insumos

A Santa Casa de Campo Grande suspendeu temporariamente os atendimentos no Pronto Atendimento adulto e infantil, a partir do último sábado (10). A decisão foi tomada diante de um quadro de grave desabastecimento de insumos no centro cirúrgico, o que, segundo a instituição, compromete a capacidade de oferecer atendimento seguro e adequado.

Conforme comunicado da Santa Casa, a medida busca evitar a desassistência de pacientes e o agravamento clínico de casos, inclusive com risco de óbitos. O hospital informa que a triagem de novos pacientes está sendo feita de forma criteriosa, em parceria com o Núcleo Interno de Regulação e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Suspensão de Atendimentos e Medidas Adotadas

Durante a suspensão, o atendimento será mantido apenas para emergências específicas. No setor adulto, continuam sendo acolhidos casos de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAM com Supra) e situações de neurocirurgia de urgência. Pacientes que já estão internados ou em estado crítico seguem sob os cuidados da equipe hospitalar.

No setor infantil, além das emergências neurológicas, o hospital manterá o atendimento para casos suspeitos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG). A decisão leva em conta o aumento expressivo de infecções respiratórias em Campo Grande nas últimas semanas.

Diretrizes da Suspensão

Segundo a direção do hospital, a suspensão segue os princípios éticos da Medicina e visa preservar as condições mínimas para os atendimentos em andamento. A instituição não divulgou previsão para retomada total dos serviços, nem especificou quais insumos estão em falta.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para obter mais informações sobre medidas adotadas em resposta à suspensão, mas ainda não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Confira a nota da Santa Casa: