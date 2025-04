Santuário celebra início da Semana Santa com a bênção dos ramos

A Igreja Católica inicia neste domingo (13) a Semana Santa, com a benção dos ramos. Na Capital, o dia começou com missas e procissões organizadas por várias paróquias, no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma multidão participou das primeiras celebrações, com procissões antecedendo cada missa.

O Domingo de Ramos recebe este nome em referência ao momento em que o povo cortou ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras para cobrir o chão onde Jesus passava. Com folhas de palmeiras nas mãos, o povo aclamava Jesus.

Segundo o reitor do Santuário, Padre Reginaldo Padilha, o Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa, conforme o calendário Cristão. “Hoje iniciamos o nosso itinerário pascal com o Domingo de Ramos. É tradição que as comunidades levem ramos de palmeiras e oliveiras para celebrar a entrada triunfal de Jesus a Jerusalém. Os ramos representam o reconhecimento de Jesus como filho de Deus e nos lembra que nós somos filhos de Deus e parte da Igreja, além de reforçar o compromisso de seguir Jesus”, disse.

Após as celebrações, os ramos são levados para casa como sinal de proteção, podendo ser colados nas portas ou em local interno dos imóveis.

Durante o dia, ainda estão programadas mais três missas no Santuário da Padroeira do estado, sendo às 16h; 18h e 20h.

Na Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio, as próximas missas serão às 18h e às 19h30 e no Santuário Nossa Senhora da Abadia – avenida Afonso Pena – haverá missas com benção dos ramos às 17h e às 19h.