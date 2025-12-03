Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

combate

São Conrado e Moreninha recebem o fumacê nesta quarta-feira

Serviços devem começar às 16h, mas podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina

Ana Lorena Franco

Medida reforça o combate à dengue - Foto: Reprodução/ Prefeitura de Campo Grande
O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como DengueZika e Chikungunya, será reforçado em seis bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta quarta-feira (3). 

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, passarão pelos bairros: São Conrado e Moreninha.

Confira o itinerário completo

  • São Conrado – Av. Conde de Boa Vista, com R. Carangola
  • Moreninha – Rua Barueri com Rua Macambira

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas. 

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

