Saques do antigo PIS/Pasep começam nesta sexta-feira (28)

Os trabalhadores que solicitaram a retirada do dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem sacar o dinheiro a partir desta sexta-feira (28). Os valores são o reembolso das cotas de quem trabalhou com carteira assinada ou foi servidor público entre 1971 e 1988 e ainda não sacou o dinheiro.

Para consultar se o dinheiro está disponível para saque, o trabalhador deve acessar o site REPIS (Sistema de Ressarcimento do Pis-Pasep) com a conta Gov.br e informar o NIS (Número de Identificação Social).

O NIS pode ser consultado digitalmente no site Meu INSS, CadÚnico, Cartão Cidadão e Extrato do FGTS. A consulta também pode ser feita pelo telefone da Previdência Social (135), de segunda a sábado, das 7h às 22h.

A Caixa vai analisar o pedido e, caso seja aprovado, o pagamento será realizado diretamente na conta bancária do trabalhador.

Confira o calendário de pagamentos do antigo fundo PIS/Pasep: