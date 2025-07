Sargento do Exército salva duas pessoas após naufrágio na Bolívia

Durante um passeio de folga com a família, o sargento Arthur Tito, do 17º Batalhão de Fronteira, protagonizou um ato de bravura ao resgatar duas pessoas após o naufrágio de um barco em Puerto Suárez, na Bolívia. O acidente ocorreu na Baía Cáceres, área turística na divisa com Corumbá (MS), quando os tripulantes realizavam um mutirão de limpeza no local.

Segundo testemunhas, as vítimas ficaram à deriva até serem avistadas pelo militar brasileiro. Sem hesitar, o sargento entrou na água e nadou contra a correnteza para alcançar a embarcação. “Consegui alcançar a embarcação, utilizando cordas para amarrá-la e, com o apoio de um pescador local, as vítimas foram levadas até a escada do tablado mais próximo, onde foram retiradas da água em segurança”, relatou Tito. Durante o socorro, ele ainda precisou improvisar nós náuticos em movimento.

Outros militares, desta vez bolivianos, também se envolveram na operação de resgate. O gesto de solidariedade e técnica do sargento Tito foi amplamente reconhecido pelas autoridades locais e pela população de Puerto Suárez, que o homenagearam pelo ato de coragem.

A atitude também recebeu elogios do Exército Brasileiro, que destacou a importância do preparo físico e emocional dos seus integrantes e a colaboração internacional nas regiões de fronteira entre Brasil e Bolívia.

Ponto turístico emblemático

A Baía Cáceres, onde ocorreu o incidente, está localizada no Mirante de Puerto Suárez e é considerada um cartão-postal da fronteira. Com vista para o Pantanal e Corumbá, o espaço abriga cabanas, restaurantes típicos e estrutura de madeira que já serviu de cenário para produções culturais. O local atrai turistas dos dois países e reforça o valor simbólico da ação do militar brasileiro.