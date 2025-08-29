Satélite flagra queimada irregular em MS e multa chega a R$ 96 mil

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Costa Rica autuou a queima irregular de 32 hectares em área rural de Paraíso das Águas, durante a Operação Focus.

A ação foi desencadeada após o Centro de Monitoramento Remoto do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb/PMMS) identificar, por imagens de satélite, focos de incêndio no município.

No local, os policiais do 2º Grupamento da PMA constataram a queima de resíduos lenhosos e vegetação agropastoril, realizada em 17 de agosto — período em que as queimadas estão proibidas por lei, no entanto, somente agora a informação foi divulgada pela polícia. Segundo a equipe, a prática tinha relação com o preparo do solo para lavoura e pastagem.

O proprietário da área, que reside no estado de São Paulo, não estava presente no momento da fiscalização. Diante da infração ambiental foi lavrado auto de infração administrativa no valor de R$ 3 mil por hectare, totalizando multa de R$ 96 mil.

Combate a Crimes Ambientais e Monitoramento Remoto

A PMA reforçou que o uso do monitoramento remoto tem sido fundamental no combate a crimes ambientais, especialmente durante o período de estiagem, e destacou que as ações de fiscalização seguirão com rigor para coibir queimadas ilegais em Mato Grosso do Sul.