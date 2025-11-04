Saúde bucal ganha reforço em nova série de iniciativas do Governo do Estado

A Secretária de Estado de Saúde (SES), reforçou a promoção da saúde bucal como parte essencial da saúde integral da população. Através da Coordenadoria de Saúde Bucal, foram desenvolvidas iniciativas para fortalecer à qualificação profissional, ampliação da rede de atendimento e fortalecimento da prevenção.

A campanha ‘Saúde começa pela boca‘ reforça a importância da integração entre saúde bucal e saúde geral. A boca é a porta de entrada do corpo e pode refletir o estado geral de saúde. Alterações bucais podem indicar doenças como diabetes, enfermidades cardiovasculares e até câncer.

A Coordenadora de Saúde Bucal da SES, Giovana Buzinaro, ressalta que a saúde bucal deve ser tratada como parte inseparável do cuidado com o corpo. “A saúde bucal está diretamente relacionada à saúde geral do indivíduo. Um desequilíbrio na cavidade oral pode contribuir para o agravamento de doenças como diabetes e problemas cardíacos. Por isso, investir em prevenção é promover saúde integral e bem-estar para toda a população”, explica.

AÇÕES E INVESTIMENTOS DO GOVERNO

Entre as ações de qualificação profissional, está o Curso Prático de Biópsia e Citologia Esfoliativa para Diagnóstico Precoce do Câncer Bucal, realizado em regiões de saúde, para capacitar cirurgiões-dentistas na detecção precoce da doença.

O acesso à atenção odontológica também foi ampliado, com atendimentos regulares e integrados à rede. O Governo do Estado investiu em Unidades Odontológicas Móveis (UOM), para atendimentos em locais de difìcil acesso, como assentamentos rurais e unidades prisionais.