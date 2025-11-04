Saúde bucal ganha reforço em nova série de iniciativas do Governo do Estado

A Secretária de Estado de Saúde (SES), reforçou a promoção da saúde bucal como parte essencial da saúde integral da população. Através da Coordenadoria de Saúde Bucal, foram desenvolvidas iniciativas para fortalecer à qualificação profissional, ampliação da rede de atendimento e fortalecimento da prevenção.
A campanha ‘Saúde começa pela boca‘ reforça a importância da integração entre saúde bucal e saúde geral. A boca é a porta de entrada do corpo e pode refletir o estado geral de saúde. Alterações bucais podem indicar doenças como diabetes, enfermidades cardiovasculares e até câncer.
A Coordenadora de Saúde Bucal da SES, Giovana Buzinaro, ressalta que a saúde bucal deve ser tratada como parte inseparável do cuidado com o corpo. “A saúde bucal está diretamente relacionada à saúde geral do indivíduo. Um desequilíbrio na cavidade oral pode contribuir para o agravamento de doenças como diabetes e problemas cardíacos. Por isso, investir em prevenção é promover saúde integral e bem-estar para toda a população”, explica.
AÇÕES E INVESTIMENTOS DO GOVERNO
Entre as ações de qualificação profissional, está o Curso Prático de Biópsia e Citologia Esfoliativa para Diagnóstico Precoce do Câncer Bucal, realizado em regiões de saúde, para capacitar cirurgiões-dentistas na detecção precoce da doença.
O acesso à atenção odontológica também foi ampliado, com atendimentos regulares e integrados à rede. O Governo do Estado investiu em Unidades Odontológicas Móveis (UOM), para atendimentos em locais de difìcil acesso, como assentamentos rurais e unidades prisionais.
O Curso de Aperfeiçoamento para Atendimento de Pacientes com Necessidades Especiais (PNE), visitas técnicas em parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul (CRO-MS), e o fornecimento de equipamentos odontológicos para a Escola Técnica do SUS, para incentivar a formação de técnicos e auxiliares, foram outras iniciativas.
Kits de higiene bucal foram distribuídos em comunidades com baixos índices de desenvolvimento humano (IDH), para incentivar hábitos preventivos. “Nosso foco é garantir que o cuidado chegue a todos, principalmente àqueles que mais precisam. A prevenção é o caminho mais eficaz para manter a saúde bucal e evitar complicações mais graves”, reforça Giovana Buzinaro.
As desigualdades regionais no acesso e limitações de infraestrutura estão entre os desafios da atenção odontológica no SUS. A secretária adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone, explica que trabalho conjunto entre Estado e municípios é essencial para superar esses obstáculos. “Estamos avançando na consolidação de uma rede resolutiva, com foco na integralidade e na humanização do cuidado. Cuidar da saúde bucal é cuidar da saúde das pessoas como um todo, é investir em prevenção, qualidade de vida e redução das desigualdades em saúde”, destacou Crhistinne.
PREVENÇÃO
Os problemas bucais podem ser evitados com hábitos simples, como escovação após as refeições, uso diário do fio dental e visitas regulares ao dentista. Práticas preventivas incluem a limpeza da língua, hidratação adequada e atenção a alterações na boca, como feridas, sangramentos ou manchas.
*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul