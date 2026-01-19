Saúde digital ganha força em Campo Grande com nova teleconsultoria

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Mato Grosso do Sul realizou reuniões técnicas para alinhar estratégias de fortalecimento do Telessaúde e ampliar o acesso a especialidades médicas em todo o Estado.

Os encontros aconteceram na Superintendência de Saúde Digital da SES e reuniram equipes da própria Secretaria, da Fundação Oswaldo Cruz/MS (Fiocruz/MS), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau). O objetivo central foi discutir a teleconsultoria assíncrona e o avanço das ofertas de telessaúde no Estado.

Telessaúde como estratégia

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, ressaltou que a saúde digital é fundamental para um Estado com grande extensão territorial e municípios menores.

“A telessaúde melhora o acesso, reduz custos e torna o sistema mais eficiente”, afirmou.

Durante as discussões, também foi destacada a importância do fortalecimento da Atenção Primária como eixo estruturante da rede assistencial. O secretário municipal de Saúde de Campo Grande, Marcelo Vilela, reforçou que