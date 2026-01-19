Saúde digital ganha força em Campo Grande com nova teleconsultoria

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Mato Grosso do Sul realizou reuniões técnicas para alinhar estratégias de fortalecimento do Telessaúde e ampliar o acesso a especialidades médicas em todo o Estado.
Os encontros aconteceram na Superintendência de Saúde Digital da SES e reuniram equipes da própria Secretaria, da Fundação Oswaldo Cruz/MS (Fiocruz/MS), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau). O objetivo central foi discutir a teleconsultoria assíncrona e o avanço das ofertas de telessaúde no Estado.
Telessaúde como estratégia
O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, ressaltou que a saúde digital é fundamental para um Estado com grande extensão territorial e municípios menores.
“A telessaúde melhora o acesso, reduz custos e torna o sistema mais eficiente”, afirmou.
Durante as discussões, também foi destacada a importância do fortalecimento da Atenção Primária como eixo estruturante da rede assistencial. O secretário municipal de Saúde de Campo Grande, Marcelo Vilela, reforçou que
“fortalecer essa porta de entrada é essencial para reduzir encaminhamentos desnecessários e evitar a sobrecarga da rede”.
Implantação da teleconsultoria assíncrona
A teleconsultoria assíncrona permite que pacientes tenham um primeiro atendimento remoto antes do encaminhamento presencial ao especialista, agilizando o fluxo de atendimento. A superintendente de Saúde Digital da SES, Márcia Tomasi, explicou que o projeto será iniciado pela endocrinologia em Campo Grande, com perspectiva de expansão gradual para outros municípios e especialidades.
A UFSC apresentou sua experiência no Telessaúde Brasil Redes como referência para o Estado. Marcos Maeyama, consultor do Núcleo de Saúde Digital da universidade, destacou que
“a teleconsultoria qualifica o encaminhamento ao especialista, reduz filas e aumenta a eficiência do fluxo assistencial, adaptando a experiência à realidade de Mato Grosso do Sul”.
A Fiocruz/MS também contribui para a ampliação da telessaúde, fortalecendo a Atenção Primária e apoiando o cuidado especializado por meio da tecnologia digital. Segundo a pesquisadora Milene Dantas,
“a instituição apoia a expansão das teleconsultorias, qualificando a Atenção Primária e ampliando o cuidado especializado”.
Expansão gradual e integração
O projeto começará em Campo Grande e será expandido para outros municípios conforme a disponibilidade de infraestrutura, equipes e profissionais especializados. A iniciativa fortalece a integração entre Estado, municípios e instituições parceiras, contribuindo para democratizar o acesso a especialistas.