Saúde e educação recebem aporte de R$ 80 milhões em novo reforço orçamentário estadual

Repasse total de R$ 126 milhões atende áreas estratégicas do Governo de MS para assegurar serviços e projetos em andamento

Ana Lorena Franco

Educação e Saúde concentram os maiores volumes do remanejamento - Imagem gerada por IA
Educação e Saúde concentram os maiores volumes do remanejamento - Imagem gerada por IA

O setor público de Mato Grosso do Sul ganha um reforço de R$ 126 milhões para a manutenção e ampliação de serviços essenciais em diversas pastas administrativas. A Secretaria de Estado de Educação (SED) absorve a maior fatia dos recursos com o investimento de R$ 61 milhões destinados ao suporte das atividades escolares e infraestrutura de ensino.

A rede estadual de saúde também figura como prioridade no redirecionamento de verbas com a destinação de R$ 19 milhões ao Fundo Especial de Saúde (FEZ-MS). O montante permite a continuidade de atendimentos hospitalares e o suprimento de demandas urgentes em unidades de diagnóstico e tratamento.

A distribuição dos valores ocorre por meio de crédito suplementar oficializado no Decreto Orçamentário n. 113/2025 com base na anulação de dotações e no excesso de arrecadação registrado pelo tesouro estadual.

Outras unidades governamentais dividem o restante do recurso para equilibrar contas e viabilizar o cumprimento de cronogramas contratuais no fechamento do exercício. As novas cifras já estão disponíveis para empenho pelas secretarias beneficiadas e seguem as normas de transparência da administração pública.

