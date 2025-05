Sebrae foca na capacitação e planejamento de pequenos negócios durante a Semana do MEI

A Semana do MEI (Microempreendedor Individual), promovida pelo Sebrae/MS, iniciou com o objetivo de apoiar e orientar os microempreendedores de Mato Grosso do Sul. O Diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, participou do programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, e destacou a importância da semana para o fortalecimento do setor empreendedor local, com foco em planejamento, formalização e estratégias de crescimento.

Com a metas de atender 5 mil MEIs durante a semana, a edição deste ano traz uma série de palestras, cursos e orientações voltadas para os principais desafios do microempreendedor.

Entre os temas mais abordados, está a declaração anual do MEI, uma obrigação que deve ser feita até o final de maio, e o atendimento de regularização, visando aqueles que estão com pendências no pagamento do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional).

Oportunidades para crescimento e aumento de renda

Além das orientações sobre obrigações fiscais, o Sebrae/MS também foca em oferecer estratégias práticas para aumentar a renda dos microempreendedores. Mendonça enfatizou o papel do Sebrae na orientação sobre vendas online, criação de estratégias digitais e uso das redes sociais, com palestras voltadas ao uso do WhatsApp, Instagram e outras ferramentas que ajudam o microempresário a ampliar seu mercado.

“O Sebrae está aqui para ajudar o MEI a se estruturar, a melhorar suas operações, seja no digital, na gestão ou no acesso ao crédito. Estamos focados em apoiar quem está começando ou precisa reorganizar seu negócio”, destacou Mendonça.

Cláudio Mendonça nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Luiz Gustavo Soares/Portal RCN67

Atendimento personalizado e a força do Sebrae no Estado

Em resposta à pergunta sobre como o Sebrae consegue atender a uma demanda tão grande, Cláudio explicou que o Sebrae/MS conta com 70 pontos de atendimento no estado, sendo 10 em Campo Grande e 60 no interior.

Esses pontos são estrategicamente distribuídos para facilitar o acesso dos empreendedores e incluem desde o Sebrae local até parceiros como salas do empreendedor, associações comerciais e até supermercados.

Mendonça ressaltou que o Sebrae/MS tem um compromisso com a proximidade, buscando sempre atender cada microempresário de forma personalizada, identificando suas necessidades específicas e oferecendo consultorias individuais, muitas delas gratuitas.

Como formalizar o negócio e os benefícios do MEI

Durante a entrevista, Mendonça também destacou que o MEI é a porta de entrada para muitos profissionais liberais, como cabeleireiros, pedreiros e manicures, que iniciam sua jornada empreendedora de forma individual.

Para ele, a formalização como MEI oferece vários benefícios, como direitos previdenciários, aposentadoria, auxílio-doença, e até auxílio-maternidade. Ele explicou que, muitas vezes, os profissionais não compreendem as vantagens de ser MEI, o que torna o trabalho de conscientização ainda mais importante.

“O Sebrae está aqui para ajudar a formalizar esses negócios, para que possam operar de forma legalizada e com os direitos garantidos. Por exemplo, se um jardineiro começa a trabalhar de forma autônoma, ninguém vai pedir nota fiscal, mas ao formalizar-se como MEI, ele pode fornecer notas e ampliar sua clientela para novos mercados, como condomínios”, explicou Mendonça.

Economia local e impacto da formalização

A formalização e o fortalecimento dos pequenos negócios, segundo o diretor-superintendente, são essenciais para o desenvolvimento da economia local. “São os pequenos negócios que geram empregos, que movimentam a economia e fazem a diferença nas cidades, nas comunidades. A inclusão social também está diretamente ligada ao crescimento do empreendedorismo formal”, disse Mendonça.

Planejamento é a chave para o sucesso

Por fim, Cláudio Mendonça fez questão de ressaltar que o planejamento é a base para o sucesso de qualquer pequeno negócio. “Antes de abrir as portas ou gastar dinheiro montando algo, o empresário deve planejar. Pensar nas suas vantagens competitivas, no seu nicho de mercado e, principalmente, no que vai fazer de diferente”, afirmou Mendonça.