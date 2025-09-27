Seca, vento e risco de tempestade marcam a último final de semana de setembro

O último final de semana de setembro em Mato Grosso do Sul será de tempo seco e ventos fortes. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou três avisos de perigo potencial para o Estado: baixa umidade, tempestade e vendaval.

A baixa umidade do ar pode atingir 76 dos 79 municípios com índices mínimos entre 30% e 20%. O segundo aviso alerta para risco de tempestade em 16 cidades da região sul, com chuva de até 30 milímetros por hora (mm) ou 50 mm por dia, ventos entre 40 km/h e 60 km/h e queda de granizo. O terceiro aviso prevê vendaval em 57 municípios das regiões leste, sudeste e central, com rajadas entre 40 km/h e 60 km/h.

Em Campo Grande, a previsão para sábado (27) é de mínima de 19 ºC e máxima de 37 ºC, com umidade entre 20% e 60% e sol entre nuvens; no domingo (28), a variação será de 22 ºC a 35 ºC, com céu encoberto.

Na região Leste, em Três Lagoas os termômetros devem marcar de 17 ºC a 36 ºC no sábado, com sol entre nuvens e de 21 ºC a 37 ºC no domingo, dia encoberto.

Previsão do Tempo Detalhada

Em Dourados, a mínima prevista para sábado é de 17 ºC e a máxima de 36 ºC, com umidade entre 20% e 70% e poucas nuvens; no domingo, a temperatura deve ficar entre 23 ºC e 32 ºC, com céu encoberto.

Em Ponta Porã, a previsão para sábado é de 15 ºC a 37 ºC, umidade entre 20% e 80% e tempo com poucas nuvens; no domingo, 20 ºC a 30 ºC, com céu encoberto.

Na região Norte, em Coxim a variação no sábado deve ser de 22 ºC a 40 ºC, com umidade entre 20% e 60% e sol entre nuvens; no domingo, 24 ºC a 39 ºC, com tempo fechado.

Já em Corumbá, o sábado terá temperaturas entre 22 ºC e 42 ºC, umidade de 20% a 70% e sol com poucas nuvens; no domingo, 22 ºC a 40 ºC, com céu encoberto.