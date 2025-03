Secchin abre temporada 2025 do Chá Acadêmico da ASL

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza na próxima quinta-feira (27), às 19h30, a primeira edição do Chá Acadêmico de 2025 com a presença do imortal Antonio Carlos Secchin, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL).

O encontro marca o início da série “ABL na ASL: Palestras Imortais”, realizada em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

Secchin abordará o tema “Iracema – de José de Alencar a Chico Buarque” , examinando as transformações do mito de Iracema desde sua origem no romance de Alencar até sua releitura musical na obra de Chico Buarque. O percurso inclui ainda uma representação parnasiana menos conhecida, presente na obra de Olavo Bilac.

Arte ao vivo e música erudita

O evento também dá início às atividades de dois projetos culturais relacionados à ASL: “Arte na Academia” e “Música Erudita e suas Fronteiras” .

Lúcia Monte Serrat e Lúcio Laranjeira

O primeiro será realizado em parceria com a Confraria Sociartista e trará pintura ao vivo com os artistas visuais Lúcia Monte Serrat e Lúcio Laranjeira. Enquanto Lúcia explora temas femininos com cores vibrantes, Laranjeira apresenta arte Naif inspirada no Pantanal sul-mato-grossense.

Pieter Rahmeier

Já o projeto musical, desenvolvido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), contará com apresentação dos violonistas Pieter Rahmeier e Pedro Vicente.

Rahmeier é mestre em Música pela UFG, atua como professor na UFMS e coordena a Camerata Madeiras Dedilhadas. Vicente é aluno do curso de Música da universidade.

Sobre o palestrante

Antonio Carlos Secchin

Antonio Carlos Secchin é Doutor em Letras pela UFRJ, onde lecionou Literatura Brasileira e se tornou professor emérito.

Ocupa a cadeira nº 19 da Academia Brasileira de Letras e tem extensa atuação acadêmica no Brasil e no exterior, com passagens por instituições na França, Itália, Espanha, Portugal, entre outros países.

É autor premiado e já proferiu cerca de 500 palestras em diversos eventos literários.

Serviço

A palestra tem entrada gratuita e será realizada no auditório da ASL, localizado na Rua 14 de Julho, nº 4653, em Campo Grande.