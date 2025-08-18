Veículos de Comunicação
Secura persiste em Campo Grande, mas frente fria deve trazer alívio

Inmet alerta para baixa umidade e risco de incêndios

Fernando de Carvalho

Inmet alerta para baixa umidade e risco de incêndios - Foto: Arquivo/Portal RCN67
Inmet alerta para baixa umidade e risco de incêndios - Foto: Arquivo/Portal RCN67

Campo Grande enfrenta mais um dia de tempo seco nesta segunda-feira (18). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar varia entre 20% e 60%, nível que configura estado de atenção e causa desconforto respiratório, conforme parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS). A baixa umidade também aumenta o risco de incêndios florestais na região.

Os termômetros na Capital marcam entre 21 °C e 33 °C ao longo do dia. A expectativa é de melhora a partir de terça-feira (19), quando o avanço de uma frente fria pode elevar a umidade do ar. Há 34% de chance de chuva na quarta-feira (20), segundo a previsão.

Alerta no interior

Além da secura em Campo Grande, o Inmet emitiu alerta de perigo potencial para 20 municípios do Pantanal, onde há risco de vendaval e tempestade. Em Corumbá, as temperaturas variam entre 19 °C e 39 °C.

Na região Norte do Estado, também há aviso para rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h. Em Sonora, a previsão indica variação de 20 °C a 40 °C.

