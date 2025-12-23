Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

educação

SED lança edital com 40 vagas para curso de formação de professores indígenas

Processo seletivo busca fortalecer a educação escolar indígena e valorizar línguas e culturas tradicionais

Ana Lorena Franco

Formação terá etapas presenciais intensivas em janeiro e julho de 2026 - Reprodução/Agência de Notícias MS
Formação terá etapas presenciais intensivas em janeiro e julho de 2026 - Reprodução/Agência de Notícias MS

A Secretaria de Estado de Educação abriu edital com 40 vagas para a 7ª turma do Curso Normal Médio Intercultural Indígena Ára Verá, voltado à formação de novos professores indígenas Guarani e Kaiowá em Mato Grosso do Sul.

A iniciativa ocorre por meio do Centro Estadual de Formação de Professores Indígenas de Mato Grosso do Sul Centro Estadual de Formação de Professores Indígenas de Mato Grosso do Sul e atende comunidades do Território Etnoeducacional Cone Sul.

O processo seletivo destina-se a indígenas que já concluíram o Ensino Médio, residem em áreas de retomadas ou reservas indígenas da região e atuam na docência sem formação inicial. As 40 vagas estão distribuídas entre municípios do Cone Sul, conforme definição das próprias comunidades indígenas, por meio das comissões locais e regionais.

Para participar, os candidatos devem entregar ficha de inscrição preenchida e carta de intenção, conforme modelo previsto no edital, diretamente às comissões locais de cada comunidade. As inscrições seguem abertas até o dia 13 de janeiro de 2026.

Entre os requisitos exigidos estão:

  1. conclusão do Ensino Médio ou equivalente
  2. pertencimento às etnias Guarani ou Kaiowá
  3. residência em comunidade indígena do Território Etnoeducacional Cone Sul
  4. atuação na docência sem formação inicial

O edital prevê que o curso será ofertado pela Secretaria de Estado de Educação (Sed) em regime de alternância, com etapas presenciais intensivas nos meses de janeiro e julho de 2026, além de estudos dirigidos ao longo do ano. A matrícula dos selecionados ocorre no início da primeira etapa presencial.

A seleção integra as ações de fortalecimento da formação de professores indígenas no Estado, com foco na valorização das línguas, dos saberes tradicionais e das culturas Guarani e Kaiowá, além da ampliação do acesso à formação específica para atuação nas escolas indígenas.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelo telefone (67) 99806-6208 ou pelo e-mail [email protected].

