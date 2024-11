OPORTUNIDADE

Mais de 3 mil vagas de emprego estão disponíveis na capital

Em Campo Grande, 3.257 vagas de emprego estão disponíveis nesta segunda-feira (18) para a população, somando as vagas disponibilizadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) e pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab). São oportunidades em diversas áreas e há vagas também para estagiários e Pessoas com Deficiência (PcD). Os cargos são […]