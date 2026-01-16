Sefaz atualiza pauta do açúcar e abre prazo para contestação

A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz-MS) publicou nesta sexta-feira (16) um edital de notificação sobre a atualização da Pauta de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) para diferentes tipos de açúcar comercializados no estado. A medida foi assinada pelo superintendente Bruno Gouvêa Bastos e foi baseada em pesquisa conduzida pela Unidade de Pesquisa de Mercadorias (UPEM).

O que muda com a atualização do PMPF

O PMPF funciona como um valor de referência usado pelo Estado para calcular o ICMS no regime de substituição tributária. Por isso, quando a pauta é atualizada, o parâmetro de cálculo é ajustado e, consequentemente, a tributação tende a seguir o valor definido como referência.

Quais produtos aparecem na lista

A relação anexa ao edital reúne uma revisão ampla para marcas e tipos de açúcar, como cristal, refinado, demerara, confeiteiro e mascavo. Assim, itens de perfil popular e também linhas premium ou orgânicas foram incluídos na mesma atualização, conforme as especificações do documento.

Descrição do Produto Tipo Valor de Pauta (R$) Ação Açúcar Confeiteiro Glacúcar Cristal/Refinado 6,34 Revisão Açúcar Cristal Alto Alegre (Emb. 1) Cristal 8,17 Revisão Açúcar Cristal Alto Alegre (Emb. 2) Cristal 18,62 Revisão Açúcar Cristal Sonora Cristal 4,18 Revisão Açúcar Cristal Sonora (Pacote Especial) Cristal 18,09 Revisão Açúcar Refinado União (Emb. 1) Refinado 6,85 Revisão Açúcar Refinado União (Emb. 2) Refinado 34,10 Revisão Açúcar Mascavo Naturallife Mascavo 11,25 Revisão Açúcar Orgânico Native Orgânico 9,47 Revisão

Entre os exemplos citados, o Açúcar Cristal Sonora aparece com valores de referência entre R$ 4,18 e R$ 19,35, dependendo da apresentação listada. Já o Açúcar Refinado União teve valores fixados em R$ 6,85 e R$ 34,10, conforme as descrições do edital. Além disso, o Açúcar Cristal Itamarati foi indicado com referências entre R$ 3,95 e R$ 16,32, enquanto o Açúcar Mascavo Naturallife foi cotado a R$ 11,25 e R$ 21,25.

Prazo e caminho para contestar os valores

Apesar da publicação, os valores não foram tratados como definitivos de imediato. A Sefaz abriu um prazo de cinco dias, contado a partir da data do edital, para que entidades representativas do setor produtivo e comercial se manifestem, caso discordem dos preços apurados.

A secretaria orienta que a contestação seja fundamentada e enviada de forma digital pelo sistema e-Fazenda ou por requerimento à UPEM. Caso não haja objeções dentro do prazo, os valores pesquisados passam a valer como referência para fins de tributação.