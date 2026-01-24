Sefaz-MS reúne setor produtivo e lança programa que incentiva regularização tributária

A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz-MS) promove, no dia 2 de fevereiro, um encontro técnico que coloca no centro do debate a relação entre o Fisco e o setor produtivo. Voltado a profissionais que atuam diretamente na gestão tributária das empresas, o evento marca o lançamento do programa Regularize Já, iniciativa que aposta na autorregularização como instrumento de conformidade fiscal.

Com início previsto para as 14h, no auditório da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), em Campo Grande, o encontro tem inscrições limitadas e público direcionado. A proposta é oferecer atualização técnica e apresentar ferramentas que impactam diretamente a rotina fiscal de empresas de diferentes portes e segmentos.

Gestão fiscal em um cenário cada vez mais digital

A programação foi desenhada para atender às demandas de um ambiente tributário cada vez mais digitalizado, em que a qualidade das informações cadastrais e a comunicação eficiente com o Fisco se tornam determinantes para a segurança jurídica das empresas.

Entre os temas que serão detalhados estão o Cadastro Positivo, o novo Cadastro de Contribuintes do Estado (CCE) e o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). Essas ferramentas visam aprimorar o fluxo de informações, reduzir inconsistências e garantir maior previsibilidade no cumprimento das obrigações tributárias.

Regularize Já prioriza prevenção e orientação

O lançamento do Regularize Já representa um novo posicionamento da Administração Tributária estadual. O programa integra o projeto “Sefaz Com Você: Juntos para Fazer Dar Certo” e tem como foco a autorregularização orientada, permitindo que o contribuinte corrija eventuais inconsistências de forma espontânea.

A iniciativa busca antecipar problemas, evitar a formação de passivos fiscais e reduzir o volume de litígios administrativos e judiciais. Ao privilegiar a orientação e a transparência, o Estado pretende criar um ambiente mais colaborativo e eficiente, beneficiando tanto o poder público quanto o setor produtivo.