FUTEBOL

Segunda rodada do Sul-Mato-Grossense tem cinco jogos nesta quarta-feira

FC Pantanal busca recuperação e Operário, Bataguassu e Águia Negra disputam a liderança

Arthur Ayres

Disputa de bola marca início equilibrado do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que chega à segunda rodada nesta quarta-feira - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN67
Disputa de bola marca início equilibrado do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que chega à segunda rodada nesta quarta-feira - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN67

A segunda rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026 será disputada nesta quarta-feira (28), com a realização dos cinco jogos. As partidas acontecem em Campo Grande, Dourados, Costa Rica, Naviraí e Rio Brilhante.

O Estadual começou no dia 18, mas os confrontos da primeira rodada foram disputados no último sábado (24). O maior campeão do interior, Águia Negra venceu o FC Pantanal por 2 a 1, AA Bataguassu dominou o Naviraiense e venceu por 2 a 0, enquanto Ivinhema e Dourados AC, Corumbaense e Operário, além de CR Aquidauana e Costa Rica EC, empataram.

A segunda rodada começa às 15h30, no Estádio Douradão, em Dourados. O DAC tenta a primeira vitória após empatar fora de casa na estreia e enfrenta o FC Pantanal, que chega pressionado após duas derrotas. A arbitragem será de Luiz Eduardo Duarte.

Às 19h30, no Estádio Laertão, o Costa Rica recebe o Ivinhema. As duas equipes empataram na primeira rodada, e o time da casa faz sua estreia diante do torcedor. A partida terá transmissão pelo canal CREC TV, no YouTube.

No mesmo horário, o Naviraiense joga no Estádio Virotão contra o Corumbaense. O time da casa busca recuperação após derrota na estreia, enquanto o adversário tenta conquistar a primeira vitória no campeonato. O duelo será transmitido pelo canal Naviraiense TV, no YouTube.

Em Rio Brilhante, no Estádio Ninho da Águia, Águia Negra e Bataguassu fazem o confronto entre dois times que venceram na rodada inicial. O duelo vale a liderança provisória do campeonato.

Já em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, o Operário enfrenta o CR Aquidauana. O atual bicampeão tenta manter a liderança, enquanto o CRA busca surpreender fora de casa.

Confira classificação do Sul-mato-grossense 2026:

Pos Equipe Pts J SG
1 Operário 4 2 3
2 Bataguassu 3 1 2
3 Águia Negra 3 1 1
4 Aquidauana 1 1 0
5 Costa Rica 1 1 0
6 Ivinhema 1 1 0
7 Dourados 1 1 0
8 Corumbaense 1 1 0
9 Naviraiense 0 1 -2
10 Pantanal 0 2 -4
Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026

*1°e 2° colocados classificam direto para semifinais, 3° a 6° colocados disputam as quartas de final e 9 e 10° colocados são rebaixados.

**Com informações da FFMS

