Segunda rodada do Sul-Mato-Grossense tem cinco jogos nesta quarta-feira

A segunda rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026 será disputada nesta quarta-feira (28), com a realização dos cinco jogos. As partidas acontecem em Campo Grande, Dourados, Costa Rica, Naviraí e Rio Brilhante.
O Estadual começou no dia 18, mas os confrontos da primeira rodada foram disputados no último sábado (24). O maior campeão do interior, Águia Negra venceu o FC Pantanal por 2 a 1, AA Bataguassu dominou o Naviraiense e venceu por 2 a 0, enquanto Ivinhema e Dourados AC, Corumbaense e Operário, além de CR Aquidauana e Costa Rica EC, empataram.
A segunda rodada começa às 15h30, no Estádio Douradão, em Dourados. O DAC tenta a primeira vitória após empatar fora de casa na estreia e enfrenta o FC Pantanal, que chega pressionado após duas derrotas. A arbitragem será de Luiz Eduardo Duarte.
Às 19h30, no Estádio Laertão, o Costa Rica recebe o Ivinhema. As duas equipes empataram na primeira rodada, e o time da casa faz sua estreia diante do torcedor. A partida terá transmissão pelo canal CREC TV, no YouTube.
No mesmo horário, o Naviraiense joga no Estádio Virotão contra o Corumbaense. O time da casa busca recuperação após derrota na estreia, enquanto o adversário tenta conquistar a primeira vitória no campeonato. O duelo será transmitido pelo canal Naviraiense TV, no YouTube.
Em Rio Brilhante, no Estádio Ninho da Águia, Águia Negra e Bataguassu fazem o confronto entre dois times que venceram na rodada inicial. O duelo vale a liderança provisória do campeonato.
Já em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, o Operário enfrenta o CR Aquidauana. O atual bicampeão tenta manter a liderança, enquanto o CRA busca surpreender fora de casa.
Confira classificação do Sul-mato-grossense 2026:
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|SG
|1
|Operário
|4
|2
|3
|2
|Bataguassu
|3
|1
|2
|3
|Águia Negra
|3
|1
|1
|4
|Aquidauana
|1
|1
|0
|5
|Costa Rica
|1
|1
|0
|6
|Ivinhema
|1
|1
|0
|7
|Dourados
|1
|1
|0
|8
|Corumbaense
|1
|1
|0
|9
|Naviraiense
|0
|1
|-2
|10
|Pantanal
|0
|2
|-4
*1°e 2° colocados classificam direto para semifinais, 3° a 6° colocados disputam as quartas de final e 9 e 10° colocados são rebaixados.
**Com informações da FFMS