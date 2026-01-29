Segunda rodada tem vitórias de Operário, Pantanal, Naviraiense e Costa Rica

A segunda rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026 foi marcada por vitórias importantes e mudanças na tabela nesta quarta-feira (28). O destaque ficou para o Operário, que venceu o Aquidauana por 3 a 0 e abriu vantagem na liderança da competição.

No Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, o duelo começou equilibrado, mas aos 19 minutos do primeiro tempo, Robinho aproveitou sobra na área e abriu o placar para o Galo.

Na etapa final, o time campo-grandense confirmou a vitória. Robinho marcou o segundo gol e Eduardo Tanque fechou o placar, garantindo mais três pontos para o Galo.

Em Dourados, no Estádio Douradão, o FC Pantanal conquistou a primeira vitória no campeonato ao bater o Dourados Atlético Clube. O único gol da partida foi marcado por Firmino.

Ainda na região sul do Estado, o Naviraiense venceu por 1 a 0 o Corumbaense no Estádio Virotão, em Naviraí. O gol da partida foi marcado por Jheferson, garantindo o primeiro triunfo do time na competição.

Em Costa Rica, no Estádio Laertão, os donos da casa venceram o Ivinhema por 1 a 0. O Costa Rica Esporte Clube assumiu a quarta colocação, enquanto o Ivinhema aparece em sétimo.

Já em Rio Brilhante, no Estádio Ninho da Águia, Águia Negra e Bataguassu empataram em 1 a 1. Com o resultado, o Bataguassu segue na vice-liderança, seguido de perto pelo Águia Negra, em terceiro lugar.

Confira a classificação completa: