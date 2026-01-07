Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Segundo suspeito de sequestro relâmpago contra universitário é preso em Dourados

Crime ocorreu em setembro de 2025

Fernando de Carvalho

Segundo suspeito foi preso pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) - Foto: Divulgação/Polícia Civil de MS
Segundo suspeito foi preso pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) - Foto: Divulgação/Polícia Civil de MS

Um homem de 47 anos foi preso nesta terça-feira (6) em Dourados, suspeito de participação em um sequestro relâmpago seguido de roubo contra um estudante universitário.

O caso ocorreu em setembro de 2025 e já havia levado à prisão de um primeiro envolvido no fim do ano passado.

De acordo com informações da Polícia Civil de MS, a vítima, um estudante de 22 anos da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), voltava para casa de carro quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. Eles ameaçaram o jovem, o obrigaram a parar o veículo e entraram no automóvel.

Durante a ação, o estudante foi agredido e sofreu ferimentos. Ele permaneceu sob controle dos agressores por cerca de oito horas, período em que foi mantido sob ameaças constantes.

Vítima foi colocada no porta-malas

O universitário foi colocado no porta-malas do próprio carro, onde permaneceu por aproximadamente duas horas. Os suspeitos circularam por diferentes pontos da cidade e também por áreas rurais, buscando locais mais isolados.

Os homens tentaram forçar a vítima a realizar transferências bancárias via PIX, mas a ação não se concretizou porque o celular bloqueou e não havia saldo disponível na conta.

O crime terminou quando o veículo ficou sem combustível em uma estrada rural. Sem conseguir seguir com a extorsão, os suspeitos libertaram o estudante e fugiram, levando apenas o celular.

Prisões e investigação

A primeira prisão relacionada ao caso ocorreu em 9 de dezembro de 2025, quando um jovem de 19 anos foi detido. O segundo investigado, preso agora, já havia sido identificado anteriormente, mas estava foragido.

*Com informações da Polícia Civil de MS

