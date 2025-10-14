Seis bairros da Capital devem receber o Fumacê nesta terça-feira

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em cinco bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta segunda-feira (14).
As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, passarão pelos bairros: Jardim Tijuca, Aero Rancho, Nova Lima, Leblon, Mata do Segredo e Coronel Antonino.
Confira o itinerário completo
- Tijuca – R. Xavantes, com R. Maracatins
- Aero Rancho – R. Charlotte, com TV. Dirceu Pinto
- Nova Lima – R. Jorge Mascarenhas, com R. Botafogo
- Leblon – R. Girassol, com R. José Amadei
- Mata do Segredo – R. do Lageado, com R. Amilcar Artoni
- Coronel Antonino – R. Lugano, com R. dos Bispos
Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas.
Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.
*Com informações da Prefeitura de Campo Grande