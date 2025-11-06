Seis bairros de Campo Grande recebem o fumacê nesta quinta-feira

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em seis bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta quinta-feira (6).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, passarão pelos bairros: Lageado, Los Angeles e Centro Oeste.

Confira o itinerário completo

Alves Pereira – R. Maria de Lourdes Barbosa, com R. da Armação

– R. Maria de Lourdes Barbosa, com R. da Armação Universitário – R. Agostinho Bacha, com R. Carlos Gardel

– R. Agostinho Bacha, com R. Carlos Gardel Amambaí – R. Alan Kardec, com R. Mal. Rondon

– R. Alan Kardec, com R. Mal. Rondon Planalto – R. Ipiranga, com R. Apulcro Brasil

– R. Ipiranga, com R. Apulcro Brasil Sobrinho – R. Ricardo Franco, com R. Cumburi

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno