Seis bairros de Campo Grande recebem o fumacê nesta segunda-feira

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em seis bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta segunda-feira (27).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, passarão pelos bairros: Lageado, Los Angeles, Centro Oeste, Aero Rancho, São Conrado e Caiçara.

Confira o itinerário completo

Lageado – R. Anselmo Selingardi, com R. Tristão dos Santos

– R. Anselmo Selingardi, com R. Tristão dos Santos Los Angeles – R. Eng. Paulo Frontin, com R. Capistrano de Abreu

– R. Eng. Paulo Frontin, com R. Capistrano de Abreu Centro Oeste – R. Job Rezende de Miranda, com R. Jacuaruna

– R. Job Rezende de Miranda, com R. Jacuaruna Aero Rancho – R. Flor de Maio, com R. Quaresmeira

– R. Flor de Maio, com R. Quaresmeira São Conrado – R. Planaltina, com R. Hamilton Veran

– R. Planaltina, com R. Hamilton Veran Caiçara – R. Petrópolis, com R. dos Arquitetos

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.