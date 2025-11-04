Seis bairros de Campo Grande recebem o fumacê nesta terça-feira

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em seis bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta terça-feira (4).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, passarão pelos bairros: Amambaí, Vila Planalto, Vila Sobrinho, São Francisco, Cruzeiro e Monte Castelo.

Confira o itinerário completo

Amambaí – R. Alan Kardec, com R. Mal. Rondon

– R. Alan Kardec, com R. Mal. Rondon Planalto – R. Ipiranga, com R. Apulcro Brasil

– R. Ipiranga, com R. Apulcro Brasil Sobrinho – R. Ricardo Franco, com R. Comburíu

– R. Ricardo Franco, com R. Comburíu São Francisco – R. Joaquim Tomaz, com R. Anápolis

– R. Joaquim Tomaz, com R. Anápolis Cruzeiro – R. São Leopoldo, com R. Riachão

– R. São Leopoldo, com R. Riachão Monte Castelo – R. Zóla Clícero, com R. Castro Faria

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.