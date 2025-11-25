Seis bairros de Campo Grande recebem o fumacê nesta terça-feira

O Serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como fumacê passa por sete bairros da capital, nesta sexta-feira(14). O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya, é reforçado nos bairros: Mata do Jacinto, Novos Estados, Estrela Dalva, São Conrado, Guanandi e Piratininga.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) circularão das 16h às 22h.

Confira as rotas:

Mata do Jacinto: Rua Guanambi, com Rua Erasmo Nunes da Cunha;

Rua Guanambi, com Rua Erasmo Nunes da Cunha; Novos Estados: Rua Porto Novo, com Rua Guarapua;

Rua Porto Novo, com Rua Guarapua; Estrela Dalva: Rua do Retiro, com Rua Pinhão;

Rua do Retiro, com Rua Pinhão; São Conrado: Rua Caramaru, com Rua da Copa;

Rua Caramaru, com Rua da Copa; Guanandi: Rua Barra Mansa, com Rua Jorge Ward;

Rua Barra Mansa, com Rua Jorge Ward; Piratininga: Rua Monte Alto, com Rua Macaúbas;

Os moradores devem abrir portas e janelas para maior eficácia do inseticida, assim o veneno atinge os locais onde há probabilidade de presença dos mosquistos.

Os serviços podem ser adiados ou cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.